快訊／台積電跌5元至1030　台股開盤下跌49點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（18日）以22693.96點開出，指數下跌48.81點，跌幅0.21％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1030元，跌幅0.48％；鴻海（2317）下跌2元至205元；廣達（2382）下跌2元至295元；陽明（2609）上漲0.1元來到72.3元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.02元至9.45元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌305.87點或0.7％，收在43444.99點；標準普爾500指數下跌78.55點或1.32％，收5870.62點；那斯達克指數下跌427.53點或2.24％，收在18680.12點；費城半導體指數下跌171點或3.42％，收4833.59點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|43444.99
|▼305.87
|▼0.7%
|S&P500
|5870.62
|▼78.55
|▼1.32%
|NASDAQ
|18680.12
|▼427.53
|▼2.24%
|費城半導體指數
|4833.59
|▼171.0
|▼3.42%
資料來源：證交所
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