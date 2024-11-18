快訊／台積電跌5元至1030　台股開盤下跌49點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（18日）以22693.96點開出，指數下跌48.81點，跌幅0.21％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1030元，跌幅0.48％；鴻海（2317）下跌2元至205元；廣達（2382）下跌2元至295元；陽明（2609）上漲0.1元來到72.3元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.02元至9.45元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌305.87點或0.7％，收在43444.99點；標準普爾500指數下跌78.55點或1.32％，收5870.62點；那斯達克指數下跌427.53點或2.24％，收在18680.12點；費城半導體指數下跌171點或3.42％，收4833.59點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 43444.99 ▼305.87 ▼0.7% S&P500 5870.62 ▼78.55 ▼1.32% NASDAQ 18680.12 ▼427.53 ▼2.24% 費城半導體指數 4833.59 ▼171.0 ▼3.42%

資料來源：證交所