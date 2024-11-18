台泥低碳石灰石混凝土「ASML也採用」　攜百家營建業減碳14.6萬噸

▲台泥董事長張安平。（圖／台泥提供）

記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）今日發布全台最低碳石灰石水泥混凝土，減碳率遠低於政府公告的低碳評估手冊中一般混凝土標準最高達53%，包括科技大廠ASML等也使用台泥石灰石水泥混凝土；總計1年來台泥與客戶共同透過生產與使用低碳建材，為營建產業減碳14.6萬噸。

台泥董事長張安平表示，有很多業者碳排高，他們的做法是把資產賣掉就能達到減碳，但台泥認為這不是答案，因為水泥是必需品，需要讓必需品可以繼續用下去，所以台泥繼續減碳，以達到世界未來的要求。

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張安平指出，台泥在世界各地包括葡萄牙、土耳其、中國等地生產的產品都是最低碳的，且品質不會差，可是在台灣推出的石灰石水泥混凝土IL15碳排並不是最低的，並非我們沒有技術，而是有許多法令卡死我們。

根基營造總經理黃義芳表示，公司是過去一年使用台泥石灰石水泥混凝土量最多的營造公司，科技大廠ASML也使用台泥石灰石水泥混凝土。海悅國際總經理王俊傑指出，在全台自建與代銷至今有超過10案都使用台泥石灰石水泥混凝土，低碳是必須走的道路。

台泥邀請過去1年國內實際使用低碳石灰石水泥及石灰石水泥混凝土的逾百家建設營建公司代表，共同宣示組成「低碳營建先行者聯盟」，今年出貨石灰石水泥混凝土量超過80萬方，已簽約訂單超過250萬方；在聯合國提出的2024年排放差距報告中，更提出全球使用石灰石等作為替代熟料之低碳水泥，2035年可助世界減碳4億噸CO2e。

台泥指出，今日發布會上的新一代台泥卜特蘭石灰石水泥減碳率已達23.83%，比去年再減8.43%，是目前全台最低碳的水泥。另一方面，根據全球水泥及混凝土協會GCCA正式發布國際版的低碳混凝土準則，至少要比傳統混凝土減碳至少15%，才能叫低碳混凝土，台泥身為GCCA成員也主動接軌國際標準，推出全台最低碳的台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土，依據目前國內各種公開數據比較，台泥最新卜特蘭石灰石水泥混凝土規格，都是目前業界產品中全台最低碳。