抽中賺近3.8萬！台灣虎航申購今起跑　報酬率逾94％

▲台灣虎航今起公開申購。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台灣虎航（6757）預計本月29日從創新板轉列一般板上市，日前順利完成競價拍賣，並於今（19）日起辦理公開申購，每股承銷價為40元，以18日收盤價77.7元計，抽中潛在獲利近3.8萬元，報酬率逾94％。

台灣虎航自19日起至21日辦理公開申購，每人限購1張，並將於11／25抽籤、11／29撥券上市，實際承銷數為1790張，每股承銷價為40元，以18日收盤價77.7元計，抽中潛在獲利約3.77萬元，報酬率達94％。

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受惠轉上市題材，加上Q3財報亮眼，激勵台灣虎航近期股價衝上歷史新高，14日收漲停、15日盤中最高一度漲至79.2元，寫下新高價，重拾投資人的信心。

展望未來，台灣虎航表示，隨著日韓賞楓、滑雪、聖誕節及跨年假期的到來，旅遊熱度不減，新航點及航線也持續增加，從售票及旅遊業者成團情況，法人估Q4可望出現淡季不淡的現象。

台灣虎航指出，疫後東南亞出遊市場龐大，可以挾持東北亞綿密布局，利用越南、泰國既有航線，吸引更多旅客搭乘虎航來台灣中轉，因此要擴大跟台灣旅遊業者合作；另台灣中南部市場布局，台積電（2330）帶了很多供應鏈去南部，因此台中、高雄也將是未來發展重點。

台灣虎航今年Q3單季營收為44.22億元，年增23.7％，營業毛利率為32％，營業淨利率為26％，稅後淨利為9.4億元，年增63％，EPS為2.1元。今年前3季營收為126.37億元，年增39.6%，營業毛利率為32％，營業淨利率為26%，稅後淨利為24.76億，年增84.4％，EPS為5.52元，營收獲利都創同期歷史新高，也已賺贏去年前年。