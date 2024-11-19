美超微找到新會計師！　盤後股價大漲37%

▲左起輝達執行長黃仁勳、美超微電腦執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI伺服器製造廠美超微（Super Micro）在美股盤後（台灣時間19日上午）宣布找到新的會計師事務所BDO接任審計業務，並向納斯達克提交詳細財務計劃書，展現「為合規做努力」的態度，美超微盤後大漲37%。

美超微執行長梁見後發出聲明表示：「這是使我們的財務報表保持最新狀態的重要的下一步，我們正在努力和緊迫地努力實現這一目標。」

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美超微收盤前已經大漲近16%至每股21.54美元，但已經比3月時的高點崩跌超過80%，盤後則漲37%。

《CNBC》、《路透社》等多家外電報導，美超微先前受到安永會計師事務所10月突然閃辭審計業務後，股價受挫。安永去年3月才接任美超微審計業務，在此之前美超微的審計委任業務由德勤（Deloitte）負責。

美超微指出，已告訴納斯達克，它相信將能夠提交截至6 月30 日的年度報告和截至9 月30 日的季度報告，並將繼續在納斯達克上市。

美超微的股價從2022年初起飛，到今年 3 月達到高峰，在兩年內飆升了 20 倍以上，但股價因為財報爭議令人不安而受到重創。該公司的市值一度衝至 700 億美元左右，在常規交易期間上漲 16% 後，周一收盤時其市值達到 126 億美元。

在此同時，美超微也宣布正在銷售採用NVIDIA下一代 AI 晶片 Blackwell 的產品，為輝達法說會前再添利多。