台積電慈善基金會首度分享海外成果　今年志工增逾萬人

▲台積電慈善基金會今日舉行年度基金會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）慈善基金會今日舉行年度記者會，台積電慈善基金會董事長張淑芬也表示，台積電志工規模不斷擴大，今年估計有超過2.5萬人參加超過800場活動，今年也新增超過萬名志工，除此之外，更前進熊本，和當地大學合作，為派駐當地的員工和家人提供醫療資源，降低就醫的不便。

台積電慈善基金會今年也以創新模式攜手政府單位、科技大學來協助社福機構及偏鄉學校更換節能電器、架設太陽能板，不僅提升能源使用效率、減輕其營運負擔，亦可透過躉售台電來獲得每月營運費用之補貼，與一般太陽能企業迥然不同的是分文未取，全數回饋給該機構。



張淑芬發現，許多社福機構及偏鄉學校因資源有限，持續使用耗能的鹵素燈管，因此電費高昂，同時影響學習空間的環境照明，為減緩其財務壓力，基金會盤點照明設備不足的偏鄉學校，偕同八所科大及高職弱勢學生執行老舊燈具汰換LED工程，不僅提供偏鄉師生有更舒適的學習空間，也讓部分背景相對弱勢的清寒學生從中累積技術知識、實務經驗與工作報酬，同時減輕了社福機構、學校及弱勢大學生經濟負擔，陪伴他們永續成長。

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台積電慈善基金會於民國109年起推動「公益綠能計畫」，初期在太陽能板建置的部分與臺南市政府及國立成功大學合作，並由政府單位媒合社福機構及學校，引介台積公司廠務組織及協力廠商評估其用電需求及環境優化可行性，同時結合國立成功大學電資學院學生開發的公益綠能管理平台，於太陽能板架設後持續監測發電效益、維護管理，跨界攜手志同道合的機構打造環境友善的共好循環。



張淑芬也說，幫助弱勢照護機構開源節流一直是基金會的初衷，透過建置屋頂太陽能電廠可以提供機構長期且穩定的售電收益，每年的綠電的躉售所得，約當於支持機構一個月的伙食費。

張淑芬分享，今年台積電慈善基金會持續推動公益綠能計畫，共協助15間社福機構架設太陽能板，售電總額高達420萬台幣，未來以每年增加8~15個社福機構為目標。另外，協助9個縣市，共363所偏鄉學校裝設LED節能燈具，12萬名師生受惠，平均為每間學校降低30%電費，節省730萬電費，減少1400公噸二氧化碳(CO2)排放，相當於建置7.5座大安森林公園的綠色效益，為社福機構與偏鄉學校挹注永續經營的力量。

除此之外，台積電慈善基金會邁入第5年的「技職培力計畫」，在臺灣社會過度追求學歷的風氣下，因應產業技術人才需求與國教署適性揚才精神，致力於搭建高職與企業之間的雙向媒合平台。今年度夥伴陣容持續壯大，攜手台積電供應商、大金空調、國際半導體產業協會(SEMI)、104人力銀行、墾丁福華飯店、澄霖生醫國際及台灣松下等200多間優質企業，持續為技職學子提供優質工作媒合與探索的機會。



每年畢業季，張淑芬便會合作多元優質企業、及各縣市政府單位，在全台舉行「高中職人才就業媒合x職涯探索博覽會」與「高職速效媒合培力營」，創新打造高中職友善的工作媒合與試探環境，廣獲各地參加學生、家長和企業的熱烈迴響。今年度於宜蘭、南投、臺南、高雄、屏東與臺東等城市辦理8個巡迴場次，更結合台積電供應商夥伴的共好力量，讓8,500位年輕學子能提早認識企業品牌，為未來發展思考不同就業路徑，並規劃跨出實際行動。



今年技職培力計畫再進化，強化高職與國中端的連結。透過辦理親子職涯探索工作坊和類科探索活動，將職業探索與技職教育向下紮根國中。各科的學生及老師親自規劃及帶領類科實作體驗課，幫助中學生試探對該領域的興趣與潛能，適性選填未來升學路徑。同時也安排了「產業人才發展趨勢工作坊」及專業適性評測親子工作坊，讓家長及國中生一起來探索自己的興趣與職涯發展方向，了解職場現況以及趨勢。藉由親子交流與互動，增進共識，引導共同思考高中類科選擇與並提早佈局職涯規劃。