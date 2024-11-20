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台積電未來年年在台蓋1廠！　經長郭智輝：備妥水電

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

經濟部長郭智輝表示，根據推估，台積電可能在未來10幾年間1年在台灣蓋1座廠，為給予台積電繁榮祝福，經部必須準備好水電供應需求。至於台積電2奈米是否赴美投資，不僅要看市場需求，基於企業經營考量，台積電沒有把握的製程也不會往外發展。

國民黨立委謝衣鳳今天在立法院經濟委員會質詢關切台積電赴美設廠進度和挑戰，郭智輝指出，世界都需要台積電，台積電走向世界是必然，台積電有約8萬名員工，赴美設廠面臨文化差異等挑戰，美國派了700名工程師來台學習，台積電也派了500至600名工程師到美國。

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郭智輝進一步表示，半導體廠非常複雜，除了使用設備外，工程師個人對半導體的知識和經驗也很重要，而且先端科技幾乎沒有標準作業程序（SOP），加上台積電美國廠使用的是先端技術，在台灣也是非常少見。

郭智輝表示，台積電美國廠投資200、300億美元，會非常審慎因應相關的投資案，也希望海外設廠能夠快速成功。

關於台積電布局規劃，郭智輝說，根據經濟部推估，台積電很有可能在未來10幾年間1年在台灣蓋1座廠，為了給予台積電的繁榮祝福，經濟部也必須準備廠商設廠的水電等需求，但相關規劃仍以台積電宣布為主。

謝衣鳳詢問，台積電美國廠完工典禮取消，是否代表新的川普政府不會像過去的美國政府一樣支持台積電赴美投資。

郭智輝表示，台積電已拿到美國晶片法案補助，台積電美國廠是在川普任內做的投資決定，至於台積電12月完工典禮是否舉辦、川普等人是否出席，他並不清楚。

民進黨立委賴瑞隆關切台積電2奈米是否赴美生產，郭智輝表示，市場需求以及當地國是否有企業所需的資源，是企業海外發展參考最重要2個因素，台積電2奈米是否赴美不僅要看市場需求，對台積電來說，基於企業經營考量，沒有把握的製程也不會往外發展。

關鍵字： 台積電經濟部廠設計劃水電供應郭智輝

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