勞動部公務員輕生　謝宜容律師：「通靈說」是良善動機

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署爆發年僅39歲的吳姓員工不堪工作壓力輕生，分署長謝宜容案發處理當時，說出「通靈確認逝者安詳」，對此，謝的委任律師澄清，「通靈說」是為了安撫同仁們的良善動機，喊話過程謝也不斷啜泣，沒有推卸想法；至於、不蓋白布、不許用長官電梯等說法則是虛構誤傳、以訛傳訛的說法。

謝宜容透過委任律師發出12大聲明，其中第8點提到，關於坊間新聞媒體報導內容指稱，謝宜容於案發處理當時，對北分署內同仁喊話，提及「通靈確認逝者安詳」乙情，經檢視相關事證，謝宜容確有相關發言內容。

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不過，經本律師詳加聽取其發言內容，並核對相關佐證，可知謝宜容發言提及「通靈」乙情，係來自其他同仁方面轉知之家屬訊息，並非如網路謠傳乃謝宜容自行尋找相關通靈人士。

而關於「通靈確認逝者安詳」乙情，或起於家屬方面當下體恤安撫分署內同事之良善動機，或其他同仁本於善意始轉知報告謝宜容，且謝宜容發言更意在安撫眾多同仁們當下萬分震驚悲慟情緒（喊話過程自身不斷啜泣），故不論家屬、其他同仁作法及謝宜容發言內容，實無關假藉民俗迷信遮掩不幸事件原因調查，或推卸謝宜容自身管理監督責任之想法。

此外，第6點也提到，關於坊間新聞媒體報導內容指稱，謝宜容於案發處理當時曾下令「不蓋白布，不允許使用長官電梯」乙情，經檢視相關事證，應屬虛構誤傳、以訛傳訛之說法。勞動部行政調查報告其中「事件二」說明，亦已詳加調查澄清。

►謝宜容委任律師發12大聲明全文



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