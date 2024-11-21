快訊／台積電跌5元至1020　台股開盤下跌17點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數有漲有跌，台股今（21日）以22671.66點開出，指數下跌16.7點，跌幅0.07％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1020元，跌幅0.49％；鴻海（2317）下跌1元至205元；廣達（2382）下跌5元至290.5元；陽明（2609）上漲0.8元來到77.9元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.05元至9.46元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲139.53點或0.32％，收在43408.47點；標準普爾500指數上漲0.13點或0.0％，收5917.11點；那斯達克指數下跌21.33點或0.11％，收在18966.14點；費城半導體指數下跌34.91點或0.71％，收4884.25點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|43408.47
|▲139.53
|▲0.32%
|S&P500
|5917.11
|▲0.13
|－0.0%
|NASDAQ
|18966.14
|▼21.33
|▼0.11%
|費城半導體指數
|4884.25
|▼34.91
|▼0.71%
資料來源：證交所
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