新青安10月受理、撥貸雙雙跌破5千戶　4行庫放款低於300件

▲看屋照。（圖／記者張雅雲攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部國庫署今（21）日公告10月底新版青年安心成家放款情形，在抑制房市的策略下，出現受理、撥貸各僅達4599戶與4682戶，雙雙跌破5千戶，其中兆豐銀、彰銀、一銀、華銀等4家銀行不論受理或撥貸皆不到300戶，行庫審慎「挑案」，假性需求也因此退散。

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▲新青安10月底統計。（圖／翻攝財政部）

國庫署資料顯示，10月受理戶數4599戶，金額367.34億元，戶數為新青安去年8月上路以來次低、僅次於今年2月春節期間的4003戶，同時也是連續5個月衰退。

而在撥貸表現上，10月撥款件數衰退至4682戶，比9月6100戶明顯減少1481戶，放款金額370.47億元，也比9月大減125.43億元，其中包括兆豐銀、彰銀、一銀、華銀等4家銀行不論受理或撥貸皆不到300戶，彰銀10月放款金額更是只有20.34億元，幾乎快跌破20億元大關，是8家行庫中，資金放行最保守的一家。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安政策補貼期滿還有一段時間，補貼過後的利率還是相當有優勢，不過現在銀行謹慎承做，對於客戶條件與貸款年期或寬限期都給得很謹慎。

曾敬德也提醒，整體房市買氣也在央行管控後下滑，導致新青安的申請與核准雙雙量縮，成為買氣降溫的因素之一。