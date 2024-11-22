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輝達強勁AI需求帶動　美銀看好：支持台積電業務成長

▲▼NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒SeekingAlpha報導，分析師表示，NVIDIA強勁的業績和指引強化了台積電，在一段時間內，台積電會繼續受益於人工智慧相關的成長。

美國銀行分析師 Brad Lin 在給客戶的報告中表示，NVIDIA凸顯了強勁的結構性人工智慧需求，隨著採用GPU加速，NVIDIA完整的一年一次資料中心 GPU 開發節奏對台積電特別有利，支持其平均售價成長。AI模型的持續擴展增強了台積電的領先製程需求和行業領導地位。

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Brad Lin對台積電給予買入評級，他補充說，NVIDIA明年「強勁」的毛利率前景反映了台積電為其客戶提供的強大價值。隨著NVIDIA繼續加快其產品步伐，這對台積電來說是個好兆頭。

「加速產品推出提高了台積電成長和供應鏈動態的可見度」Brad Lin補充說明。他認為，這些發展，加上緊張的供應鏈條件和鋁驅動的需求規模，進一步加強了台積電在行業中的戰略地位。

花旗分析師Chia Yi Chen對此也表示同意，認為台積電希望在 2025 年將其晶圓基板晶片產能再次翻倍，其中NVIDIA是該代工廠人工智慧業務的最大貢獻者。

關鍵字： 輝達

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