兆豐金響應內政部「福爾摩沙北回歸線永續軸帶」　倡議生物多樣性

▲兆豐金控蕭總經理玉美(前排左二)受邀出席「臺灣‧北回歸線之巔/福爾摩沙永續軸帶推動建構論壇」合作啟動儀式。

記者巫彩蓮／台北報導

兆豐金控（2886）積極支持生物多樣性議題，響應內政部「福爾摩沙北回歸線永續軸帶」倡議，總經理蕭玉美並於今（22）日親自出席「臺灣‧北回歸線之巔/福爾摩沙永續軸帶推動建構論壇」合作啟動儀式，與政府單位、企業及民間團體攜手保護我國生態環境。

兆豐金融集團承諾遵循聯合國《生物多樣性公約》，支持永續發展產業，所有新增或遷移設立之營運據點皆符合集團保護生物多樣性及零毀林原則。兆豐金控於去年出版之「氣候暨自然環境報告書」首次導入「自然相關財務揭露」(TNFD)框架，運用LEAP（Locate、Evaluate、Assess、Prepare）方法學評估融資對象及自身營運據點對國內生物多樣性熱區衝擊，鑑別自然相關風險與機會，並規劃相關管理措施。

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兆豐金控落實ESG不遺餘力，連續入選道瓊永續指數(DJSI)「新興市場指數」及「世界指數」成分股、CDP氣候變遷問卷A-領導等級，去年受金管會邀請加入「永續金融先行者聯盟」並擔任「跨部門諮詢小組」召集人，未來將持續以「發揮正向影響，引領永續發展」為使命，與主管機關共同合作推動永續發展。

