小額支付逾萬店家採用！每月刷破560萬筆　年增3成

▲小額支付平台有成，刷卡筆數每月衝上560萬筆。（圖／資料照、此為示意圖）

文／中央社

台灣嗶經濟夯，聯卡中心今天指出，小額支付平台今年前10月的平均每月交易超過560萬筆，與去年相比年成長30%，並持續看好類無人化自助設備帶動刷卡交易成長。

聯卡中心今天發布新聞稿指出，為滿足民眾低金額購物的刷卡需求，最早在2007年推出信用卡「小額支付平台」，統計至今年前10月平均每月筆數已突破560萬筆，與去年同期相比成長30%。

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聯卡中心指出，目前已有超過1萬家商店採用小額支付平台受理刷卡服務，近年來交易筆數、金額都年年成長，今年1到10月平均每月筆數已突破560萬筆，今年對比去年同期的交易筆數成長30%， 與2020年比較更是成長220%。 聯卡中心分析，成長的最主要原因來自於民眾使用非現金交易已成為日常生活，無論是聚餐、購買、停車繳費等低單價交易習慣透過電子化支付完成。

另外，商家則是透過平台吸引更多非現金交易客戶，提升交易速度與滿意度，以及支付場景的擴大化。 聯卡中心進一步提到，近來各行各業面臨成本波動、人力短缺、人員流動率高等問題，也加速業者導入數位化、自動化技術。其中，不少餐飲業者不僅是既有小額支付平台的特約商店，更增設Kiosk自助點餐機服務，維持餐廳的作業效率，背後金流服務也是透過小額支付平台。

聯卡中心補充，近年也協助停車場業者改以自助繳費設備導入小額支付平台來取代傳統人工現金收費。因使用情境更加多元，也帶動小額支付平台應用場景的擴大、普及化，預期未來類無人化自助設備使用的場景還會持續成長。