00940換股首周！投信買超前十有7檔入列　華航暴買逾18萬張

▲00940換股首周，7檔新增成分股成為投信單周買超前10個股。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
規模高達逾1620億元的元大台灣價值高息（00940）18日公告上市掛牌以來第2波換股名單，本周投信買賣超個股明顯受到換股影響，根據統計，本周00940換股首周，投信買超前10名個股出爐，當中包含買超前3名在內共7檔為00940新增成分股，而買超前3名依序為華航（2610）、遠東新（1402）、寶成（9904），其中華航本周大買逾18萬張，2、3名買超張數均逾9萬張。
0940規模1622.39億，此次50檔成分股中新增、刪除15檔，換股檔數比例為30%。
此次成分股納入15檔：遠東新、聯強（2347）、瑞昱（2379 ）、億光（2393 ）、漢唐（2404）、美律（2439）、義隆（2458）、 可成（2474）、 華航、台企銀（2834）、富邦金（2881）、潤泰全（2915）、文曄（3036）、群聯（8299）、寶成。
本周投信買超前10大買超個股，依序為華航18萬9578張、遠東新9萬7394張、寶成9萬2865張、台企銀7萬5335張、聯強4萬1471張、潤泰全3萬1707張、正新（2105）3萬1210張、上海商銀（5876）3萬931張、文曄2萬5066、英業達（2356）1萬4727張。
本周投信買超前10名個股除了正新、上海商銀、英業達等3檔不是00940新增成分股，其他7檔都在新增15檔成分股名單上。
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