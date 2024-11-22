台積電美日中3地設廠 近4年累計獲逾700億元補助

台積電積極擴大海外布局，今年前3季獲得新台幣160.43億元來美國、日本和中國等政府補助；自2021年以來，累計已獲得超過700億元政府補助。

00940換股首周！投信買超前十有7檔入列 華航暴買逾18萬張

規模高達逾1620億元的元大台灣價值高息（00940）18日公告上市掛牌以來第2波換股名單，本周投信買賣超個股明顯受到換股影響，根據統計，本周00940換股首周，投信買超前10名個股出爐，當中包含買超前3名在內共7檔為00940新增成分股，而買超前3名依序為華航（2610）、遠東新（1402）、寶成（9904），其中華航本周大買逾18萬張，2、3名買超張數均逾9萬張。

星巴克中國要賣 謝金河：統一羅智先7年前神交易

這兩天彭博資訊爆料：美國星巴克考慮出售中國業務的部分股權，引入中國的策略夥伴！這個時候，美國的星巴克準備出售股權，是因為中國市場受到瑞幸和庫迪挾擊，瑞幸一杯咖啡殺到9.9人民幣，星巴克堅守30元人民幣，再加上中國內需不振，星巴克看起來正在準備退場機制。

SCFI指數連2黑 美西線持續下修、歐洲線喊漲

最新一期SCFI運價指數連續2周下滑，本周下滑91.82點或4％至2160.08，其中仍以美西線跌幅最深，業者指出，美西線持續下修，歐洲線則預計將漲價，主要是因裝載率不錯，要穩住價格。

報酬率逾8成！台灣虎航申購3天破89萬人瘋搶 中籤率僅0.2％

台灣虎航（6757）將於11／29掛牌上市，19-21辦理公開申購，累計3天下來，申購件數逾89萬筆，中籤率僅0.2％，將於11／25抽籤。

川普放話加關稅 中鋼看好台灣業者受惠轉單效應

中鋼董事長黃建智今天帶領新經營團隊出席法說會，談及川普當選美國總統可能為鋼鐵市場帶來「正向訊號」，除了中國鋼材被圍堵及中國政策有助鋼市築底，明年美國可能加徵關稅，台灣部分鋼鐵下游產品有望受惠轉單效應。

緯創GB200機櫃開始出貨 明年AI續拚3位數成長

代工廠緯創今天召開法人說明會，總經理林建勳說，輝達GB200 NVL72機櫃今年第4季開始出貨，今年人工智慧（AI）加上伺服器產品在緯創合併營收占比已經超過40%，明年將超過50%，明年緯創AI營收相較今年將持續3位數成長。

輝達財報揭密 美銀：支持台積電業務成長

根據外媒SeekingAlpha報導，分析師表示，NVIDIA強勁的業績和指引強化了台積電，在一段時間內，台積電會繼續受益於人工智慧相關的成長。

正崴BBU產品送樣認證 漲停委買1.7萬張

正崴（2392）昨（21）日法說會報喜，公司切入電池備援電力模組（BBU）領域，已有產品送樣測試，預計明（2025）年將開始出貨，激勵今（22）日股價跳空漲停79.9元開出，創下近4個月新高，漲停委買1.7萬多張排隊。

福懋油經營權變天 市場派吳家拿下5席董事

福懋油今天召開股東臨時會全面改選董事，出席率達97.73%，並由市場派副董事長吳星澄主持，董事選舉結果出爐，市場派吳家和公司派許家分別拿下5席、4席，經營權變天，由吳家拿下經營權。