印度加速發展綠色氫能國家計畫　首列氫燃料列車今年12月試運行

▲印度鐵路部規劃，首列氫燃料列車預定今年12月試運行。（圖／翻攝印度鐵路部臉書）

記者陳弘修／台北報導

為躋身全球能源轉型領導國之列，印度政府高度重視能源相關工作並持續投入技術發展。以綠色氫能國家計畫（Green Hydrogen Mission）為例，最新發展顯示，印度除了與國際企業行技術移轉協議、建立合作夥伴關係，目前也以前所未有的速度，擴大再生能源產能。

根據印度鐵路部的規劃，首列氫燃料列車預定今年12月試運行。該列車由泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的工廠製造，最高時速達140公里，採用氫氣與氧氣結合產生電力的燃料電池，排放物僅為水蒸氣。首度試運行的路線為全程90公里，如果成功，印度也計畫在2025年前引進35列氫燃料列車，並進一步完善鐵路網絡，助力2030年達成淨零碳排的目標。

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對於氫能被視為下一波重要替代能源革命，印度在去年1月正式啟動綠色氫能國家計畫總投資額達1974.4億盧比，希冀每年生產至少500萬噸綠氫；相較目前的非化石燃料發電裝置容量約占全國總發電量42%，印度政府也把目標設定在2030年提升至50%。

在鼓勵綠色氫能相關研究與開發方面，依印度官方公布的訊息指出，在2025至2026年間投入的經費近4億盧比；綠色氫能戰略轉型計畫預計撥款21億美元，以鼓勵綠氫生產，並在未來六年內培訓約60萬名專業人才。

▲印度鐵路部編列預算，計畫2025年前引進35列氫燃料列車。（圖／印度新聞局）

除了最新受到各方矚目的氫燃料列車準備登場，在其他產業發展方面，印度政府推動再生能源方案也不遺餘力。例如，今年4月啟用全國首座同時具備供熱與發電功能的綠氫生產廠、計畫在孟加拉灣沿岸港口建設專屬綠氫及綠氨的泊位，年處理能力目標500萬公噸。同時，國營電力公司（NTPC）今年10月也宣布與印度軍方合作，建置太陽能、氫能微電網，為偏遠地區的軍事基地提供穩定電力。

此外，印度政府稍早也宣布特別經濟區（SPECIAL ECONOMIC ZONE）內的太陽能及風能設施，若專門用於生產綠氫及其衍生物，則無需從核定的型號與廠商清單中採購模組和渦輪機。

美國波士頓顧問集團（BCG）曾在2022年的報告《下一個數位化浪潮：解鎖500億美元綠色科技機遇》中預測，到2027年，印度綠色科技市場規模將達450至550億美元。

為達到2030年生產500萬公噸氫能、全球市佔10%的計畫目標，印度政府在鼓勵氫能技術發展與投資之餘，對內也正在解決成本高、基礎建設需求與大眾接受度等問題，包括與智庫合作共同推出能源解決方案平台，協助各邦加速綠色轉型，以凸顯邦級行動在實現印度2070年淨零排放的關鍵角色。