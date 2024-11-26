第4季展望樂觀　彰銀今年獲利有望再創新高

▲彰化銀行總行。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

彰銀（2801）於昨（25）日召開年第3季線上法人說明會，彰銀前三季累計合併稅後盈餘達112.49億元，較去年同期成長9.89%。每股稅後盈餘（EPS）1元，資產報酬率（ROA）為0.37%、股東權益報酬率（ROE）為5.8%。在風險管理方面，彰銀資產品質良好，逾期放款比率(NPL)持續維持在0.16%的低位，備抵呆帳覆蓋率提升至796.59%，展現該行在風險管理及資產質量維護上的努力與成效。

彰銀前三季受惠於新興科技商機強勁，以及出口動能持續回升，國內外高科技大廠接連擴充資本支出下，促使存款和放款業務穩健發展，分別較去年同期成長10.13%及10.17%，放款方面，主要來自中小企業放款及個人房貸業務，增幅分別為12.53%及11.56%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在財富管理業務方面，隨著國內就業市場穩定及股市活躍，業務銷售動能持續強勁，前三季財富管理手續費淨收益較去年同期成長41.92%。在金融市場操作方面，儘管第三季換匯收益較去年同期有所減少，但在資金運用得宜情況下，仍較去年同期成長27%。年底前，彰銀將持續以維持全行流動性穩健為首要任務，密切關注長短利率變化及資金水位，並積極尋找增加收益的機會，以應對市場的各種挑戰。

在海外布局方面，彰銀持續增加服務據點，除了已獲金管會核准的澳洲雪梨及加拿大多倫多外，目前也已向金管會申請設立馬來西亞納閩分行。未來，彰銀將以新東向及新南向為拓展主軸，持續致力於服務台灣企業在海外的發展需求，並提升彰銀在國際市場競爭力。彰銀表示，截至10月稅前盈餘已突破150億元，將持續衝刺各項業務，預計今年的營運表現將有望再創佳績。

彰銀指出，儘管預期明年全球經濟將有回暖的跡象，但仍需注意多項不確定性因素，包括貨幣政策的滯後效應、持續的地緣政治衝突、中國經濟政策的影響、川普政府執政後政見的落實程度，以及氣候變遷所帶來的潛在風險。國內經濟則可望受惠於人工智慧的商機及降息的利多刺激，有助於穩固明年的出口與投資動能，同時推動民間消費，綜合來看，台灣經濟表現有望保持溫和增長，但由於人工智慧及服務業的成長基期較高，未來的增長幅度可能會趨於平緩，呈現「先蹲後跳」的發展格局。





