快訊／台積電跌15元至1015　台股開盤大跌159點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（26日）以22789.6點開出，指數大跌158.77點，跌幅0.69％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1015元，跌幅1.46％；鴻海（2317）下跌3.5元至207元；廣達（2382）下跌2元至297元；陽明（2609）下跌0.5元來到76元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.02元至9.46元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲440.06點或0.99％，收在44736.57點；標準普爾500指數上漲18.03點或0.3％，收5987.37點；那斯達克指數上漲51.19點或0.27％，收在19054.84點；費城半導體指數上漲32.12點或0.65％，收4987.92點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44736.57
|▲440.06
|▲0.99%
|S&P500
|5987.37
|▲18.03
|▲0.3%
|NASDAQ
|19054.84
|▲51.19
|▲0.27%
|費城半導體指數
|4987.92
|▲32.12
|▲0.65%
資料來源：證交所
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