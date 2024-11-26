153萬股民注意！00878增刪各1檔 納華碩剔除可成

全台投資人數最多的「國民ETF」國泰永續高股息(00878)所追蹤之標的指數──MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，於近期進行下半年例行調整，其成分股調整已於11/25收盤後(11/26開盤前)完成生效，本次調整為一進一出，新增成分股為華碩（2357）一檔；刪除之成分股則為可成(2474)。

杜老爺冰淇淋母公司「皇家可口」登興櫃 首日漲逾50％

南僑（1702）旗下小金雞皇家可口（7791）今（26）日以每股61元登錄興櫃，早盤最高漲逾50％至92元；皇家可口今年前10月合併營收達23.3億元，稅後淨利為3.49億元，EPS為4.99元，其中，冰品業務銷售過去3年年複合成長率逾20.7％，急凍熟麵今年上半年營收也加速成長、年增10％。

首檔軍工國防ETF今上市！00965規模逾164億 開盤跌破發行價

國內唯一全球航太防衛主題「元大航太防衛科技（00965）」於今（26）日上市掛牌，規模為164.15億元，25日淨值跌至14.98元，今日持續下降至14.69元，上市首日，開盤價14.75元，同樣失守發行價15元大關，加入「破發」行列。

三商餐飲上市首日漲逾2成 擴大投入中央及雲端廚房

三商餐飲（7705）今（26）日以每股70.9元掛牌上市，早盤最高漲21％至85.9元，隨後漲勢收斂，但漲幅仍有10％；截至目前為止，三商餐飲共有425家直營門市，未來將積極投入中央廚房擴產及雲端廚房策略，持續推動品牌創新，擴大營運規模。

快訊／台積電跌15元至1015 台股開盤大跌159點

美股4大指數全面收漲，台股今（26日）以22789.6點開出，指數大跌158.77點，跌幅0.69％。

高低硫油價差縮小到不及百美元 脫硫器安裝費降了近四成

明年元月1日，國際海事組織(IMO)的限硫令將進入第5年，因限制航行國際船隻必須使用低硫油(含硫量低於0.5%)，否則就要透過安裝的脫硫器來降低硫排放量，使得目前全球約有三成商船裝有脫硫器，而近日高低硫油價價差大幅縮小，從年初的每噸約191美元降至昨(25)晚的97美元，減了49%，而脫硫器安裝費用與2020年相較則降了近四成。

第4季展望樂觀 彰銀今年獲利有望再創新高

彰銀（2801）於昨（25）日召開年第3季線上法人說明會，彰銀前三季累計合併稅後盈餘達112.49億元，較去年同期成長9.89%。每股稅後盈餘（EPS）1元，資產報酬率（ROA）為0.37%、股東權益報酬率（ROE）為5.8%。在風險管理方面，彰銀資產品質良好，逾期放款比率(NPL)持續維持在0.16%的低位，備抵呆帳覆蓋率提升至796.59%，展現該行在風險管理及資產質量維護上的努力與成效。

台銀、一銀等13家銀行 完成佳世達180億元聯貸案

佳世達（2352）委由台銀及第一金（2892）旗下一銀統籌主辦180億元永續連結指標聯貸案，已於昨（25）日完成聯貸簽約，簽約儀式由台銀董事長凌忠嫄、一銀董事長邱月琴與佳世達科技董事長陳其宏共同主持。

房東注意！國稅局：AI查稅系統建好 揪租金所得逃漏

漏報租金所得的房東要注意了。財政部高雄國稅局今（25）日表示，正在建置非自住房屋租賃所得逃漏稅AI查核模型，今年9月建置系統後，預計明年6月才會完成初步測試結果，但已有查獲案例，未來還要再比對模組的正確度，確定相關模型可用後，推廣到其他國稅局。

2024富邦雙率論壇 深入解析各國利匯率走勢

隨著全球各地區在經濟發展中的相互依存度日益增強，為協助企業客戶掌握關鍵市場資訊，台北富邦銀行舉辦「雙率論壇」，邀請富邦金控首席經濟學家羅瑋、北富銀金融交易處處長莊偉斌、金融行銷處處長蘇怡君等金融專家，聚焦總體經濟趨勢、金融市場交易利匯率變化及新南向市場金融交易策略等議題進行深度剖析，助企業取得全球資產配置先機，有效管理利、匯率風險。