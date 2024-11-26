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快訊／台積電跌15元至1015　台股開盤大跌159點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（26日）以22789.6點開出，指數大跌158.77點，跌幅0.69％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1015元，跌幅1.46％；鴻海（2317）下跌3.5元至207元；廣達（2382）下跌2元至297元；陽明（2609）下跌0.5元來到76元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.02元至9.46元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲440.06點或0.99％，收在44736.57點；標準普爾500指數上漲18.03點或0.3％，收5987.37點；那斯達克指數上漲51.19點或0.27％，收在19054.84點；費城半導體指數上漲32.12點或0.65％，收4987.92點。



美股主要指數收盤表現

項目指數漲跌幅度
道瓊指數44736.57▲440.06▲0.99%
S&P5005987.37▲18.03▲0.3%
NASDAQ19054.84▲51.19▲0.27%
費城半導體指數4987.92▲32.12▲0.65%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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