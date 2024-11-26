台灣第一位LSI設計工程師是他！ 苗豐強看旺AI迎10年榮景

▲苗豐強秀出50年前的老照片，透露神通微處理器應用於台灣的第一個案例，就是用在豬隻的拍賣系統。（圖／鄭思楠攝、劉耿豪攝）

圖文／CTWANT

「豬像選美一樣跑出來，每個人的座位旁邊有個按鈕，誰按的價錢最高，就可以標到豬，錢用完了就不能按了，就是一個這麼簡單的概念」。聯華神通集團董事長苗豐強11月18日在神通50週年活動開幕時，秀出一張50年前的老照片，「當初神通微處理器應用於台灣的第一個案例，就是用在豬隻的拍賣系統，實現即時出價競標，奠定了數據應用的基礎。」

苗豐強不但是台灣第一位LSI（大型積體電路）設計工程師，也創立了台灣第一家電腦公司-神通電腦。「神通跟台灣科技產業一路漸進，」他從一張老照片，追述起半世紀來神通與大環境的創新與變革。

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▲英特爾前執行長安迪葛洛夫（左一）1990年來台，和聯華神通集團董事長苗豐強（左二）。（圖／中時報系資料照）

他表示，神通電腦自成立以來，就將微處理器應用於畜牧產業拍賣與倉儲管理系統，奠定現今資料中心基礎，並與工研院合作開發整合性中文電腦系統，用於警政與稅務處理。如今，產品應用更擴展至台北捷運控制、人臉辨識及電子支付等多元領域。

談及1990年代網際網路興起，苗豐強指出，光纖等基礎建設的投入，卻因內容供應不足，導致2000年的網路泡沫，許多投資公司隨之倒閉。進入Web 2.0時代，Google和Facebook崛起，但早期如Yahoo的電子版黃頁缺乏豐富內容，無法留住用戶。如今，隨Web 3.0強調去中心化，科技發展更依賴創意與需求驅動，特別是AI技術的應用，更是改變了商業模式。

▲聯強國際大樓。（圖／翻攝自聯強國際官網）

苗豐強表示，現今台灣電子產業不再局限於硬體製造，而是積極進行水平和垂直整合，如透過軟硬體結合，提供全方位解決方案。他以半導體產業為例指出，不僅產業市值大，其產品產製複雜度和影響層面也都很大，從晶片、被動元件、各種零組件下游系統等整個供應鏈的複雜度很高，其中有很多製造來自全球不同的國家，尤其是東南亞。

近幾年，AI技術的快速發展為全球各行各業帶來了深刻的變革，苗豐強也察覺到這一趨勢，領著集團轉向AI，尤其是神達，業務重心專攻AI伺服器與雲端應用。「人們正處在千載難逢的革命浪潮中，AI浪潮將迎來長達10年以上的榮景。」苗豐強在今年股東會上這樣直言。

▲神通電腦如今產品應用擴展至台北捷運控制、人臉辨識及電子支付等多元領域。（圖／黃鵬杰攝）

聯華神通集團旗下聯強（2347）、神基（3005）及神達（3706）等3家核心企業今年受惠 AI風潮，今年前三季繳出亮眼成績，3C通路商聯強營收3129億元，年增11%，為歷史次高。強固型電腦廠神基營收264.95億元，年增2.62%。

伺服器大廠神達表現最強勁，在來自全球科技巨頭，如亞馬遜、戴爾、浪潮等AI伺服器訂單大幅增加，10月突破71億元，年增率高達149.74％，前三季營收達379.11億元，年增37%。法人預估，神達第四季營收將更優於上季，今年營收有望挑戰歷史新高。

苗豐強還將「多用AI」導入集團經營，包含公司管理、數據分析速度。他坦言，所有事情都要根據非常好的分析能力，透過科學數字來找出策略、分析大環境等等，公司不僅要達到快速成長，也要穩健成長。

對於市場憂慮，AI帶動這波急速增長的硬體需求，數年後會不會需求降溫出現泡沫化？苗豐強不以為然，他認為硬體需求只會愈來愈多，同時對軟體內容需求也會愈來愈大，兩者相輔相成。他也坦言，台灣過去長期在資通訊領域培育的硬體人才仍具優勢，但在應用軟體領域的人才不足，恐是隱憂。

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