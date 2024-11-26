快訊／台股收盤大跌269.61點　台積電跌20元至1010

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（26日）開低走低，加權指數終場大跌269.61點，以22678.76點作收，跌幅1.17％，成交量3092.61億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大跌158.77點開出，指數開低走低，盤中最高達22832.11點，最低22645.13點，終場收在22678.76點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1010元，跌幅1.94％；鴻海（2317）下跌8元至202.5元；廣達（2382）下跌2元至297元；陽明（2609）下跌0.3元來到76.2元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.04元至9.44元。
今天漲幅前5名個股為和大（1536）上漲6元，漲幅9.93％；三洋實業（1472）上漲6元，漲幅9.92％；穎漢（4562）上漲6.7元，漲幅9.91％；華冠（8101）上漲1.5元，漲幅9.9％；鑽石投資（6901）上漲3.15元，漲幅8.96％。
跌幅前5名個股則為大魯閣（1432）下跌1.45元，跌幅6.76％；三集瑞-KY（6862）下跌11元，跌幅6.45％；健策（3653）下跌95元，跌幅6.33％；力銘（3593）下跌0.45元，跌幅6.27％；隆銘綠能（3018）下跌1.65元，跌幅5.32％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|和大（1536）
|66.4
|▲6.0
|▲9.93％
|三洋實業（1472）
|66.5
|▲6.0
|▲9.92％
|穎漢（4562）
|74.3
|▲6.7
|▲9.91％
|華冠（8101）
|16.65
|▲1.5
|▲9.9％
|鑽石投資（6901）
|38.3
|▲3.15
|▲8.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大魯閣（1432）
|20.0
|▼1.45
|▼6.76％
|三集瑞-KY（6862）
|159.5
|▼11.0
|▼6.45％
|健策（3653）
|1405.0
|▼95.0
|▼6.33％
|力銘（3593）
|6.73
|▼0.45
|▼6.27％
|隆銘綠能（3018）
|29.35
|▼1.65
|▼5.32％
資料來源：證交所
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