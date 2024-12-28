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不是死守！60萬起步到年領250萬股息　退休教師咖啡園存股法

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股、示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股特派員

存股需要時間累積，而時間對人與企業來說都是最大的變數。存股退休老師謝士英 45 歲由 60 萬開始，至今存了 1300 張股票，年領 250 萬股息，如何讓時間成為投資的朋友，耐心打造屬於自己的咖啡園？

40 多年前，存股這個概念並不流行。當時銀行定存利率高達 7%～10%，大部分人選擇把錢存進銀行，而隨著定存利率跌破 1%，存股才成為低利率時代的投資策略的選項。退休教師謝士英是存股策略的實踐者。他 45 歲時開始存股，起步資金僅60萬，經過 24 年的累積，目前持有超過 1300 張股票，市值突破 6000 萬，今年股息收入高達250萬。

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他形容，存股就像經營一間銀行，投入資金，定期收到股息收益，同時參與公司的成長。而存股就像從一棵咖啡樹經營到一片咖啡園，用產生的咖啡豆收入再種更多的樹，最終就像滾雪球，資產長期累積。

謝士英特別提醒，小資族在投資初期可能會因進展緩慢感到煎熬，但存股的核心在於時間與複利的累積。換個角度看，若老闆加薪 2000 元讓你開心，一年也不過是 24000，但你有 100 萬本金，殖利率 5% 每年就能帶來 5 萬的被動收入，相當於每月為自己加薪 4000 元，而且這樣的目標並不難達成。不管當下存股進度如何，將股息換算為每月加薪幅度，或許能幫助你度過漫長的累積時期。

存股選擇的方向與避開的陷阱

儘管台股指數已突破兩萬點，謝士英則認為目前多事權值股與高價股的推升，合乎「好公司」標準、股價又合理的好公司還是選不完，選股換股上也有更多彈性。他分享了自己的三大選股方向：

►不易被淘汰的產業：如食品股和銀行股，這類行業需求穩定，能反映通膨，具有較高的抗風險能力。相比之下，電子業的產品生命周期短，需額外考量產品的迭代風險。

►穩定且持續成長的配息紀錄：優先選擇過去十年配息穩定甚至成長的公司，這類標的更能提供穩定的現金流。

►了解公司後再買入：他鼓勵投資者從日常生活中觀察公司產品和服務，避免追逐不熟悉的題材股或概念股。

▲▼0萬起步到年領250萬股息 退休教師咖啡園存股法。（圖／記者林潔禎攝）

相對地，謝士英也列出了五類他會避開的股票：缺乏歷史數據參考，剛上市上櫃的公司；獲利或配息不穩定企業；經營團隊存在爭議的公司；尚未獲利的概念股；曾風光但目前已衰退的企業。

▲▼0萬起步到年領250萬股息 退休教師咖啡園存股法。（圖／記者林潔禎攝）

至於是現金股利或股票股利，謝士英人為差別不大，但需要考慮股票股利可能造成股本膨脹，進而稀釋每股收益的影響。比如他持有的玉山金，持續配股但股本與獲利仍能同步增長，因此他仍願意長期持有。

另外，買進成本過高，也會影響存股的投資報酬率。謝士英以殖利率 5% 為判斷合理價基準。例如，台積電配息15元，本益比換算合理價約 600 ，殖利率更是不足1%，現在千元以上的股價就太貴了；而富邦金若配息 5 元，以5%殖利率計算，目前價格接近合理價，對他就是可以考慮的選項。

而企業表現不如預期時的調整方式，謝士英則以中鋼舉例，近三年中鋼獲利和配息表現不佳，他將大部分中鋼部位轉為股價差不多的玉山金，僅保留少部分觀察，這樣既能保有彈性，又能優化存股配置。

▲▼0萬起步到年領250萬股息 退休教師咖啡園存股法。（圖／記者林潔禎攝）

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

本文由玩股網授權，不得轉載

關鍵字： 存股投資股票退休老師

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