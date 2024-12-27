台積電德國廠開設領英 廠區全貌曝光

台積電在德國的第一間歐洲工廠ESMC，近日開設領英（LinkedIn）官方帳號，並秀出ESMC的廠區全貌，同時，其最新PO文更表示，其營運將會優先考慮環保實踐並投資永續基礎設施。透過這些努力，不僅在建立半導體的未來，而且還在幫助保護我們的星球。

世紀「無人機題材」漲勢兇猛！ 遭強制公布11月每股賺3.77元

半導體類股世紀民生（5314）跨足領域多元，其中自主研發無人機進入量產，股價強勢上漲，今（27）日股價收660元漲停價，近2個月飆漲快2倍，因多次達公布注意交易資訊標準，今日公布11月單月每股盈餘（EPS）賺3.77元，比去年同期大增1350%。

京元電明年資本支出達233億元 寫公司歷史新高

封測大廠京元電子（2449）今日召開董事會，決議通過2025年度資本支出計劃，金額為新台幣218.44億元，另加計子公司資本支出共計新台幣233億元，這也寫下公司資本支出歷史新高。

京城銀、永豐金婚事成了？ 同步晚間8點開重訊

京城銀（2809）、永豐金（2890）將同步於今（27）日晚間召開重訊，業界臆測兩者將合併，京城銀淨值約540億元，若以股價淨值比1.1～1.2倍購併，合併價金落在650億元，以股本111億元，換算每股合併價格約54～58元之間，以今日收盤價49.55元，溢價約9～17%。

台積電日本廠量產了！ 本周正式通知熊本縣政府

日本熊本縣知事木村敬今天透露，台積電位在熊本縣菊陽町的第一工廠已開始量產。這座工廠將製造日本國內目前最先進的12至28奈米製程的邏輯半導體，並供貨給索尼集團等客戶。

輝達市值緊咬蘋果 外媒揭雙方多年恩怨秘辛

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）今年以來股價勁揚190%，市值突破3兆美元（約新台幣98兆元），一度擠下蘋果登上全球市值一哥。外媒揭露，輝達晶片雖然受到微軟、亞馬遜等大廠青睞，但蘋果卻非輝達主要客戶，雙方恩怨可追溯到約20年前。

網購剛性需求強勁 經濟部：今年營收估達4600億元

疫情過後報復性消費潮消退，但網購仍具剛性需求，經濟部統計處指出，今年前11月電子購物業年增3%，優於實體零售業2.6%，預估今年營收可望站穩4600億元再寫新高。

2025年新制 財政部實施10項利民便民措施

即將迎來114年（2025年）新的一年，財政部今（27）日表示，明年實施10項利民便民措施，減輕民眾負擔，並提供更便利稅務服務，打造友善賦稅環境。

「爆款鞋王」來億砸1億美元蓋印尼第3廠 總產能上看1.24億雙

製鞋大廠來億-KY（6890）公告，印尼億宥新廠取得BIP工業區8.7公頃土地，因應adidas訂單需求持續暢旺，日前董事會通過1億美元投資案，設立第3座工廠，新廠未來規劃年產能可望達1000萬雙，合計印尼3廠年產能可達5000萬雙，未來全球總產能上看1.24億雙，挹注營收成長動能。

台積電擴大高雄投資 P4、P5廠預計明年動工

台積電持續擴大投資高雄，規劃於P3廠房東側土地接續啟動擴建計畫，延續先進製程，發揮產能群聚綜效，擴建的P4、P5廠房預計2025年動工。