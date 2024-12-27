快訊／永豐金砸600億「現金+換股」　取得京城銀100%股權

▲永豐銀據點。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金 （2890） 與京城銀 （2809） 27日分別召開董事會決議通過「股份轉換契約」。永豐金控將支付部分現金，並發行新股予京城銀行全體股東，以每1股京城銀行普通股將換得新臺幣26.75元現金與1.15股永豐金控普通股，將京城銀行納為永豐金控持股100%之子公司。

以永豐金23.6元收盤價、京城銀49.55元股收盤價估，總金額約達600億元。

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許如玫表示，雙方股東臨時會後將舉行整併事宜，永豐金將合理承接京城證券員工。

許如玫指出，永豐金取得京城銀100%股權後，將於1年內完成整併作業，合併後工作權不受影響，將融合兩家銀行優點，提供客戶完善便捷服務。

京城銀66家分行分布雲嘉南、永豐銀分行主要在新竹以北，分行總數達191處，南北比來到4比6，在商品、通路、人才、客群等4面向有很大互補性。

朱士廷表示，今天特別打紅領帶出席，這是好事，京城銀和永豐金有很大的互補性，在京城銀66家分行中，有48家在雲嘉南、高屏地區，共佔73%，永豐銀172家分行，77%在北北基、桃竹苗區域，兩家有很大的互補。

朱士廷表示，永豐擅長法金、大型企業，京城銀在南部零售銀行服務有很高評價，不管是通路、客群都互補。