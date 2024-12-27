「爆款鞋王」來億砸1億美元蓋印尼第3廠　總產能上看1.24億雙

▲來億集團董事長鐘德禮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

製鞋大廠來億-KY（6890）公告，印尼億宥新廠取得BIP工業區8.7公頃土地，因應adidas訂單需求持續暢旺，日前董事會通過1億美元投資案，設立第3座工廠，新廠未來規劃年產能可望達1000萬雙，合計印尼3廠年產能可達5000萬雙，未來全球總產能上看1.24億雙，挹注營收成長動能。

來億今年6／12以每股85元掛牌上市，短短半年以來股價表現相當驚人，受惠財報、訂單等利多影響，股價一度衝上435.5元新高價，漲幅高達4倍；今股價收378元，上漲1元或0.26％。

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來億表示，印尼第3座新廠年產能估1000萬雙，合計之前已通過印尼案的億福投資案年產能2000萬雙、億泉投資2000萬雙，共將增加5000萬雙產能；以目前產能7400萬雙計算，未來總產能將增加至1.24億雙，增加幅度達67%。

來億指出，億福廠因土地面積需求較大，目前尚在整合中，億泉廠今年已開始量產，億宥新廠預計2026年開始逐步投入量產。印尼新廠陸續投入及量產，產能大幅增加，將挹注來億-KY未來之成長動能。

依adidas最新公告Q3財務訊息，鞋類產品年增14%，其中屬於ORIGINALS、BASKETBALL等更是成長了20%，來億為其系列主要供應商，持續受惠其訂單需求，adidas未來也將朝運動結合潮流策略發展，將帶動下一波熱潮。

來億今年前3季合併稅後淨利為26.11億元，EPS為11.23元；累計今年前11月合併營收為341.84億元，年增33.64％。