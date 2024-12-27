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網購剛性需求強勁　經濟部：今年營收估達4600億元

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▲網購。（示意圖／CFP）

記者廖婕妤／台北報導

疫情過後報復性消費潮消退，但網購仍具剛性需求，經濟部統計處指出，今年前11月電子購物業年增3%，優於實體零售業2.6%，預估電子購物業今年營收可望站穩4600億元再寫新高。

經濟部表示，隨疫後購物需求回歸實體通路，2023年實體零售業營業額年增7%，首度超越電子購物業之1.5%，但今年前11月電子購物業年增率回升至3%，優於實體零售業2.6%，顯示民眾對於網路購物仍具剛性需求。

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經濟部指出，在疫情期間高速成長下，電子購物業營業額在2021年突破4000億元大關，並超越百貨公司與便利商店，為國內最大綜合商品零售通路，預估今年電子購物業營收可望站穩4600億元，續締新猷。

經濟部提到，疫情期間實體零售業者加速擴展線上銷售，透過虛實融合、線上線下相互導流方式，整合資源、拓展客群並精準行銷；而電子購物業者亦將觸角延伸至實體通路，2022年至2023年間透過實體店面銷售的增幅，大幅高於原本網路銷售，今年前3季仍延續此趨勢。

經濟部也觀察，實體零售業者加速數位轉型，今年前3季整體零售業網路銷售額結構比，來自實體零售業占比達31％，較2019年增加7.2個百分點，電子購物業則減少5.2個百分點，顯見我國虛實整合已漸為趨勢。

此外，疫後實體零售業各業網銷占比均較疫情前明顯成長，其中銷售額最高的綜合商品零售業因多以販售生鮮日用品為主，消費者偏好至實體通路購買，致網路銷售占比居各業之末，但近年在業者積極布局下，網路銷售占比較疫情前提升1.7個百分點；資通訊、家電及運動用品等較高單價商品，因消費者偏好透過網路比較價格及規格，加以物流配送服務完善，網路銷售占比相對較高，較疫情前提升2個百分點以上。

展望未來發展，經濟部指出，實體零售業及電子購物業皆以「經營網路社群」為首要策略，為因應市場變化及新興電商崛起挑戰，電子購物業在「發展數位轉型」及「創新銷售或服務」各項營運策略家數占比均達4成以上，明顯高於實體零售業。

關鍵字： 網購電子購物經濟部實體零售數位轉型

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