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永豐金以總金額600億元、每股53.89元　娶進京城銀

▲▼永豐金控。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲永豐金控外觀照。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金（2890）、京城銀（2809）於今（27）日分別召開董事會決議通過「股份轉換契約」，永豐金將以50%現金、50%換股合併京城銀，以每1股京城銀普通股將換得26.75元現金與1.15股永豐金，以永豐金今日23.6元收盤價計算，每股合併價金約53.89元，相較京城銀49.55元收盤價，溢價幅度8.76%，合併價金約599億元。

雙方董事會今日也通過將於明（2025）年3月3日召開股東臨時會提請股東通過本合併案，並於取得相關主管機關核准後，訂定股份轉換基準日。京城銀亦將在股東臨時會後啟動其租賃子公司標售與證券子公司清算作業，永豐金承諾合理努力協助京城證員工及經理人轉任至永豐金證券或關係企業；針對客戶部分，永豐金證券也將協助客戶匯撥集保帳戶並提供後續的服務。

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永豐金取得京城銀行100%股權後，將於一年內完成永豐銀、京城銀兩家子公司之合併作業。永豐金控長期視員工為公司最重要的資產，合併後員工們的工作權不受影響，不僅會重視員工權益的保障，更將融合二家銀行的優點，以遍佈台灣的營業據點，提供客戶更完善、更便捷的金融服務。

京城銀係屬小而美之社區型中型銀行，營收近9成來自於企業金融及有價證券投資業務，與永豐銀行結合後，將可運用永豐銀行的資源與經驗，擴大零售與財富管理業務的經營。京城銀行的66家分行，有48家約73%主要分布於雲嘉南地區，而永豐銀行125家分行，有97家約有77%主要分布於新竹以北，雙方營業據點與客戶的重疊性低，合併後國內分行總數達191處，將躍升全體國銀前三名，南北比例約為四比六，發展更為均衡，具有互補性。

根據金管會銀行局統計至113年9月份全體國銀資料計算，永豐銀、京城銀合併後之總資產金額增加至3.1兆元，排名將由第13名上升至第12名；中小企業放款排名將由第11名上升至第9名(民營銀行第2名)；前9月份累計稅前淨利排名由第10名上升至第8名。從金控的角度，前9月稅後淨利排名則將前進3名至第7名。

永豐銀行與京城銀行合併後，除可擴大資產規模與獲利市占之外，尚具有業務面互補與據點互補的加乘效果，加上南部高科技S廊帶，科技人的入駐帶動周邊企業營運資金需求，以及金管會宣布高雄將做為「亞洲資產管理」專區的首站，未來綜效顯著可期。
 

關鍵字： 金融合併永豐金京城銀國銀

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