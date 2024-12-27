台積電德國廠開設領英　廠區全貌曝光

▲台積電德國廠開設領英帳號，並秀出廠區全貌。（圖／翻攝ESMC領英）

記者高兆麟／綜合報導

台積電在德國的第一間歐洲工廠ESMC，近日開設領英（LinkedIn）官方帳號，並秀出ESMC的廠區全貌，同時，其最新PO文更表示，其營運將會優先考慮環保實踐並投資永續基礎設施。透過這些努力，不僅在建立半導體的未來，而且還在幫助保護我們的星球。

ESMC在領英的第一篇貼文表示，歡迎來到 ESMC LinkedIn 官方頻道！很高興與大家分享我們的旅程，ESMC在德國德勒斯登開啟了令人興奮的新篇章，ESMC的尖端半導體工廠即將在那裡成形。該設施將突破半導體產業的創新界限，為技術和人才創造新的機會。ESMC在這個平台上的存在將使我們能夠與像您這樣的行業專業人士建立聯繫，分享見解，並展示ESMC正在為加強歐洲半導體格局所做的創新工作。ESMC相信協作和溝通是推動技術進步和培養永續未來的關鍵。

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ESMC更表示，正如ESMC的總裁Christian Koitzsch所強調的：「在這裡建立新工廠不僅是ESMC 的一個里程碑；它代表著對德國和整個地區經濟未來的一項重要投資。到2027 年，我們計劃創建2,000家工廠我們很高興能夠與所有利益相關者合作，在德勒斯登和歐洲中心建立一個可持續且技術先進的生態系統。」

ESMC最新PO文更表示，永續發展已融入 ESMC 的使命之中，當然，它已經寫入我們位於德勒斯登的新工廠的 DNA 中。ESMC致力於實施尊重當地環境並支持社區的綠色措施。從節能營運到減少廢物，ESMC對永續發展的關注影響著生產的每一步。ESMC很自豪能夠與當地組織合作，優先考慮環保實踐並投資永續基礎設施。透過這些努力，ESMC不僅在建立半導體的未來，而且還在幫助保護大家的星球。