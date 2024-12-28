SCFI連5紅　美西線漲逾9％、美東站回6000美元

▲海運貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

最新一期SCFI運價指數連續5周走揚，本周上漲70.17點或2.9％至2460.34，其中，美西線漲逾9％、美東線則漲逾7％突破6000美元，業者指出，美國線價格仍持續看漲，美東線每40呎櫃價格上看7100美元。

本周4大航線中，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價小漲16美元或0.54％至2962美元；地中海線每TEU上漲47美元或1.26％至3780美元；美西線每FEU（40呎櫃）上漲383美元或9.12％至4581美元；美東線每FEU上漲432美元或7.66％至6074美元。

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業者表示，美國線價格仍持續看漲，受到美東碼頭工人恐罷工影響，1月將開始調漲價格，因此客戶都提早出貨，不過目前美東貨轉往美西的狀況還未出現；歐洲線則因為空白航班，造成艙位較滿，也已經開始收願意等待有艙位再裝船的貨。

業者指出，目前來看美西線1月上旬運價約落在5950美元至6100美元之間；美東線約為6950美元至7100美元；歐洲線則預估為4900美元至5100美元。

貨櫃三雄27日股價收黑，長榮（2603）收226元，下跌5元或2.16％，成交量逾1.8萬張，三大法人賣超7920張；陽明（2609）收75.7元，下跌1元或1.3％，成交量逾3.9萬張，三大法人賣超8623張；萬海（2615）收81元，下跌1.3元或1.57％，成交量近7300張，三大法人賣超1883張。