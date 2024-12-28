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默克斥資逾41億元　於日本靜岡打造先進材料中心

▲▼默克斥資逾41億元，於日本靜岡打造先進材料中心。（圖／默克提供）

▲默克斥資逾41億元，於日本靜岡打造先進材料中心。（圖／默克提供）

記者高兆麟／綜合報導

電子科技大廠默克宣布將投資逾7,000萬歐元，在日本靜岡廠區興建全新的先進材料開發中心（Advanced Materials Development Center）。自 2021 年起，默克持續對靜岡廠投資，加上此次計畫，累計投資總額已超過 1.2 億歐元（約合新台幣41億元）。

這項重大投入將進一步強化默克在先進圖形化製程（patterning）領域的領先實力，充分展現其推動半導體技術創新、擴大研發能力，以及支持全球電子產業發展的長期堅定承諾。該中心佔地 5,500 平方公尺，配置最先進的無塵室和實驗室，並採用高擴展性設計，為未來產能提升做好準備，以滿足快速增長的市場需求。

默克新建的先進材料開發中心將以靜岡現有的圖形化製程卓越中心（Patterning Center of Excellence）為基礎，並致力於開發符合最新半導體製程需求及嚴格環境標準的創新材料解決方案。透過擴充設施及整合關鍵研發量能，默克的目標是加速創新步伐、提升運作效率，並以更精準有效的方式滿足客戶日益多元的需求。

默克資深副總裁兼圖形化製程解決方案主管Kevin Gorman表示：「在靜岡廠區設立新的先進材料開發中心，不僅展現了我們對創新策略的堅定承諾，也突顯了我們對日本半導體產業在全球市場中關鍵地位的高度信心。作為圖形化製程材料創新的領導者，這項投資將進一步強化我們在材料智慧（Materials Intelligence™）方面的實力，全面支持日本及全球半導體產業客戶的持續成長。」

日本是默克圖形化製程業務的重要市場。除了服務主要客戶之外，默克還與業界領先的設備製造商建立了緊密的合作關係，共同應對業界最複雜的挑戰。未來，默克將持續深化這些合作，攜手推動技術創新與進步。

先進材料開發中心的成立，充分展現了默克推動晶片技術進步與永續創新的承諾。該中心專注於開發尖端材料和解決方案，如極紫外光（EUV, Extreme Ultra Violet）材料和定向自組技術（DSA, Directed Self Assembly），不僅致力於應對環境挑戰，也將滿足下世代應用的需求，包括 AI 晶片和先進製程等領域。

默克配方材料核心產品研發主管 Tomohide Katayama 表示：「在默克，我們的圖形化製程業務為下世代半導體應用提供堅實支援。新的先進材料開發中心將專注於探索替代材料和技術解決方案，助力永續製造實務，同時滿足客戶對高效能的期望。」透過這些努力，默克正擴展其技術實力，為半導體產業締造更加永續與創新的未來。

新的先進材料開發中心預計將於 2026 年投入營運，進一步實現默克推動技術進步及支持產業成長的承諾。

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關鍵字： 默克

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