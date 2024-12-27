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三重小坪數新案熱　在地：未來將現換屋潮「3~4房中古屋受惠」

▲▼ 三重房市 。（圖／永慶不動產提供）

▲三重在地房仲認為，未來新案交屋潮來臨時，也會連帶出現一波「小換大」的換屋潮。（圖／永慶不動產提供）

記者項瀚／台北報導

近年新北三重新案火熱，價量齊揚。不過，在地房仲表示，新案幾乎都走小坪數，往往在交屋之後，消費者才會覺得空間不夠，因此認為未來交屋潮來臨時，也會連帶出現一波「小換大」的換屋潮，直接受惠的就是3~4房中古屋。

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永慶不動產三重集英金閎加盟店東廖健閎表示，919央行第七波管制至今已過去3個多月，雖然市場交易量縮，「但現在還是有客戶出來看房，且普遍『含金量』高，在這時機點看房，不論首購、換屋，都有實質的剛性需求，且大多備齊自配款。」

廖健閎以自身服務的三重區舉例，「觀察919後的房市，客戶更精準了，成交比例上升，以前每5組客戶看屋，約1組成交；現在每4組客戶，就有1組成交，更精準了。」

▲▼ 三重房市 。（圖／永慶不動產提供）

▲三重共有4大重劃區，分別為二重重劃區左岸、二重重劃區右岸、仁義重劃區、重陽重劃區。（圖／永慶不動產提供）

廖健閎進一步分享三重房市，三重共有4大重劃區，分別為二重重劃區左岸、二重重劃區右岸、仁義重劃區、重陽重劃區，近年推案火熱，新推案大多走小坪數，「但這樣的居住空間，往往在交屋之後，消費者才會覺得不夠用，因此等到三重較大一波的交屋潮來臨時，預期市場上也會出現小換大的換屋潮。」

因此，廖健閎認為，三重室內坪數24~28坪、3~4房產品特別具有潛力，且光就目前觀察，市場供給量就已經不多，等到小坪數新案交屋潮來臨、小換大換屋潮出現時，也將更凸顯此類型產品的供不應求。

廖健閎指出，以三重4大重劃區中來看，重陽重劃區發展較早，有較多3~4房產品，屋齡普遍在9~16年，總價約落在2800~3600萬元。另外，機能成熟的集美商圈指名度也很高，以屋齡22~28年的3~4房產品來看，總價約2600~3200萬元。

▲▼ 三重房市 。（圖／永慶不動產提供）

▲永慶不動產三重集英金閎加盟店東廖健閎。（圖／永慶不動產提供）

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