2025年新制　財政部實施10項利民便民措施

▲財政部。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

即將迎來114年（2025年）新的一年，財政部今（27）日表示，明年實施10項利民便民措施，減輕民眾負擔，並提供更便利稅務服務，打造友善賦稅環境。

以下為財政部明年10項便民措施：

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一、調高113年度每人基本生活所需費用、綜合所得稅及所得基本稅額相關免稅額、扣除額及課稅級距金額等，民眾在明114年5月申報綜合所得稅適用：

(一)每人基本生活所需費用金額由新臺幣（下同）20.2萬元調高至21萬元。

(二)綜合所得稅及所得基本稅額相關免稅額、扣除額及課稅級距金額：

１、免稅額：由9.2萬元調高至9.7萬元；滿70歲納稅義務人、配偶及受納稅義務人扶養之直系尊親屬免稅額由13.8萬元調高至14.55萬元。

２、標準扣除額：單身者，由12.4萬元調高至13.1萬元，有配偶者，由24.8萬元調高至26.2萬元。

３、薪資所得及身心障礙特別扣除額：由20.7萬元調高至21.8萬元。

４、課稅級距及退職所得定額免稅金額亦按物價指數上漲幅度調整。

５、基本所得額免稅額由670萬元調高至750萬元；保險死亡給付免稅額由3,330萬元調高至3,740萬元。

(三)修正幼兒學前及房租租金支出特別扣除額規定：

１、幼兒學前特別扣除額適用年齡擴大至6歲以下子女，第1名子女扣除15萬元，第2名及以上子女每人扣除22.5萬元，並取消排富規定。

２、房屋租金支出由列舉扣除改列特別扣除項目，每一申報戶扣除上限調高至18萬元，原則限納稅義務人與配偶及受扶養直系親屬在中華民國境內無自有房屋，並訂定排富規定。

二、調高小規模營業人營業稅起徵點：買賣業等「銷售貨物」業別起徵點每月銷售額由8萬元調整為10萬元；裝潢業等「銷售勞務」業別起徵點每月銷售額由4萬元調整為5萬元。

三、續延長實施現股當日沖銷交易證券交易稅稅率1.5‰至116年12月31日（待立法院三讀通過《證券交易稅條例》修正案）。

四、購買身心障礙者復康巴士及載運輪椅使用者車輛並完成新領牌照登記者，延長免徵貨物稅期間5年至118年12月31日。

五、調高114年發生繼承或贈與案件適用之課稅級距金額如下：

(一)遺產淨額5,621萬元以下、超過5,621萬元至1億1,242萬元、超過1億1,242萬元，分別適用10%、15%、20%稅率。

(二)贈與淨額2,811萬元以下、超過2,811萬元至5,621萬元、超過5,621萬元，分別適用10%、15%、20%稅率。

六、在便民措施部分：

(一)優化綜合所得稅網路（含手機）申報服務：規劃全新申報流程，登入報稅系統立即顯示繳（退）稅金額，確認內容正確無誤後，可直接進行繳（退）稅及申報上傳。

(二)新增個人網購詐騙退稅線上申辦服務：於關港貿單一窗口建置「個人跨境網購詐騙更正進口報單退稅」線上申辦服務。

(三)開放納稅義務人以憑證查詢或列印快遞貨物稅費繳納證明：於關港貿單一窗口建置TP103「海關進口快遞貨物稅費繳納證明」，納稅義務人得比照報關業者或快遞業者，以憑證註冊登入查詢與列印。