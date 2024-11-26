台股遭外資賣超292億元！鴻海淪提款機　大買航空雙雄

▲今日台股遭外資大砍。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股今（26）日大跌269點，外資賣超台股達292.55億元，其中鴻海（2317）遭重砍逾5萬張居冠，鴻海今股價以重挫8元或3.8%、202.5元作收，再度面臨200元關卡保衛戰，另外資買超航空雙雄各居一、二名。

台股今日以下跌269.61點、22678.76點作收，證交所統計，今天三大法人合計賣超337.12億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）終止連2買，自營商也賣超78.53億元，僅本土投信買超33.95億元。

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外資賣超前10大個股，依序為鴻海5萬5556張、台新金（2887）2萬765張、華邦電（2344）1萬6300張、緯創（3231）1萬6104張、聯電（2303）1萬1924張、台積電（2330）1萬896張、上海商銀（5876）9659張、永豐金（2890）7328張、萬海（2615）5722張、大同（2371）5559張。

另外資買超前10大個股，依序為華航（2610）3萬2796張、長榮航（2618）2萬5570張、仁寶（2324）1萬486張、英業達（2356）7705張、長榮（2603）7393張、泰金寶-DR（9105）7256張、中信金（2891）5574張、新光金（2888）5261張、元大金（2885）5213張、可成（2474）5095張。

