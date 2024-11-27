快訊／台積電持平至1010　台股開盤下跌13點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（27日）以22665.58點開出，指數下跌13.18點，跌幅0.06％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1010元；鴻海（2317）下跌2元至200.5元；廣達（2382）下跌2.5元至294.5元；陽明（2609）維持平盤來到76.2元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.44元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲123.74點或0.28％，收在44860.31點；標準普爾500指數上漲34.26點或0.57％，收6021.63點；那斯達克指數上漲119.46點或0.63％，收在19174.3點；費城半導體指數下跌60.36點或1.21％，收4927.56點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44860.31
|▲123.74
|▲0.28%
|S&P500
|6021.63
|▲34.26
|▲0.57%
|NASDAQ
|19174.3
|▲119.46
|▲0.63%
|費城半導體指數
|4927.56
|▼60.36
|▼1.21%
資料來源：證交所
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