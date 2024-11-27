川普關稅效應 鴻海盤中失守200元、台積電千元保衛戰

即將上任美國總統當選人川普表示，明年1月20日上任首日就要簽署行政命令，針對來自墨西哥、加拿大的所有進口商品徵收25%關稅，受到此一利空衝擊，今（27）日鴻海股價開低走低，一度摜破200元大關，來到198元，台積電（2330）勉力守住1010平盤價位。

美超微漲1317%後重挫 央行小編驚呼「妖變仙」股價表現

AI伺服器大廠美超微（Super Micro Computer Inc, SMCI）因未能準時提交財報，曾經被投資人稱為「妖股」（lottery-like stock）的美超微，一夕間竟差點跌落神壇，差點變成「仙股」（penny stock）。到底「妖股」是什麼？「仙股」又是什麼？

以色列停火！00965軍工魅力減弱 達人：仍有歐亞地緣政治風險

最後提一下昨天掛牌的00965，昨天漲跌幅在ETF中算是比較大的（當然沒有之前投資中港的ETF誇張），這邊女子要提醒大家 海外型ETF沒有當日漲跌幅限制 ，波動比較大是忠實反映追蹤指數漲跌狀況，女子看到很多人要「ETF經理人出來負責」其實真心覺得買的時候，又是認為穩賺不賠、不知道ETF是什麼的投資人

快訊／台積電持平至1010 台股開盤下跌13點

美股4大指數漲多跌少，台股今（27日）以22665.58點開出，指數下跌13.18點，跌幅0.06％。

創新板取消合格投資人門檻 明年1月上旬上路

證交所昨（26）日董事會通過台灣創新板取消合格投資人限制之重大變革，相關營業細則、上市審查準則相關條文者業，以及相關修正規章將併同報請主管機關同意後公告，預計明（2025）年1月上旬實施，簡言之，明年起一般投資人就能交易創新板個股。

富邦金前10月EPS 9.27元 明年股利反映營運績效成長

富邦金（2881）於昨（26）日召開第三季法說會，會後記者會總經理韓蔚廷表示，股利政策沒有改變，中長期仍希望維持4至5成配發率，年度尚未結束談股利發放還太早，股利政策會適度反營運狀況，預期會比去年大幅成長。

MOSFET新兵博盛半導體報到 預計12月底上櫃

博盛半導體（7712）預計12月底掛牌上櫃，博盛以功率場效電晶體（MOSFET）為核心產品，專注設計開發、應用服務與銷售，並透過先進技術和全球布局，成為功率半導體市場的重要參與者。從電力轉換到電動車，再到再生能源和伺服器，產品應用面相當廣泛。

泓德能源法說看好全年營收再創新高 股利預計配發至少五至七成

綠能大廠泓德能源（6873）今日舉行法說會，泓德能源表示，2024年在綠能市場盤整期中，營收與獲利依然穩步成長，預估全年合併營收將再創新高。隨著2025年光電案場開發逐步回溫，泓德能源持續穩固工程收入動能，並將深化開拓海外電力市場，推升電力批發與零售等高毛利業務的收入占比，海外案場正式開工也將挹注海外市場營收。

長榮交響樂團禮聘世界級指揮家梵志登 擔任駐團藝術家

張榮發基金會所屬長榮交響樂團日前宣佈，自明年1月1日起，禮聘世界級指揮家梵志登（Jaap van Zweden）擔任「駐團藝術家」，消息震撼樂壇，該樂團與梵志登將先展開為期2年的合作計畫，包括定期音樂會演出、指導團員精進演奏技巧等。

長榮海運攜手PSA投資新加坡貨櫃碼頭 今年底開始營運

長榮海運（2603）與新加坡港務集團（PSA）今日簽約共組合資企業，以投資新加坡港貨櫃碼頭，強化雙方營運效益及碼頭作業產能，該貨櫃碼頭預計今年底開始營運，這項戰略合作關係可讓長榮海運日益擴展的全球運能，在新加坡獲得長期穩定的碼頭作業效能。