45萬股民注意！反映獲利表現　國泰金今年股利優於去年

▲國泰金。（圖／國泰提供）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有45萬股民的國泰金（2882）今（27）日舉行第三季法人說明會，受惠於全球股市走揚，資本利得挹注，國泰金前三季稅後淨利1034億元，每股稅後盈餘（EPS）6.78元，總經理李長庚指出，到年底若沒有特別事件發生的話，今年股利比去年來得好可期，身為經營階層只有股利發放建議權，沒有決定權，所以沒辦法豪氣地說，股息殖利是多少。

各家金控陸續召開法說，明年股利發放成為焦點，中信金表態，每股配發2元可期待，相較近期股價，股息殖利率達4%以上；至於富邦金，法人推估現金股息配發區間落在3～3.5元，股息殖利率落在3%多，國泰金股利政策是在金控同業維持有競爭力。

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媒體追問，與中信金、富邦金相較之下，到底3%還是4%，李長庚說，每天消息面牽動資本市場變化，到年底還有一個多月，如果沒有特別事件發生的話，比去年來得好可以預期。

對於金融業停止對非實名制社群平台投放廣告，國泰是否跟進一事？李長庚認為首先，要先把實名制定義釐清，很期待明年數發部實名制廣宣機制出爐，金融業能夠配合政府採取一致行動，對於打詐能達到一定成效。

受惠獲利挹注及金融資產評價回升，國泰金淨值上升到9389億元，創下歷年新高，每股淨值為56.7元，國壽淨值上升到7557億元，淨值比上升到9.6%，帳上金融資產未實現損失245億元，當中股票未實現利益約850億元。

被問到川普上任美國總統對市場的影響？國壽發言人林昭廷回應，市場波動一定加大，包括地緣政治、供應鍊重整等很多變數，加上不按牌理出牌的個性，集團團好準備把資本充實，以目前RBC有350%以上水準，應該可以因應市場的變化。

