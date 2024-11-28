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先探／貨櫃航運Ｑ３亮眼　Ｑ４小高潮

圖／先探投資週刊 提供

貨櫃航運進入傳統淡季，不過歐洲線十一月起進入密集換約期，有望拉開現貨運價與合約運價價格差距，或將提高簽約意願與長約價格。

文／黃俊超

上海航交所十一月二十二日報價，連續兩周走低，美西線跌幅較重、歐洲線相對平穩，雖然與七月上旬高三七三三．八點有段差距，不過優於去年同期。進入淡季運價仍相對穩定的原因之一，來自市場擔憂川普就任美國總統後，祭出高關稅政策，目前已直指墨西哥、中國與加拿大，台灣也曾被點名，而中東戰事依舊是人間煉獄，紅海危機短期之內仍是難以獲得舒解，供需之間的平衡未見好轉跡象。

每年第一季中後段與十一月，是貨櫃航運產業需求相對較為平淡的時期，最旺的時間點則落於第三季（今年提前），主要為因應第四季的消費旺季，歐美通路商建置安全庫存而提前備貨，於中國農曆年前也會有提前拉貨的小旺季，二五年農曆春節在一月下旬，因此預估今年小高潮將會稍微提前。此外，若為川普當選，在就任正式宣布關稅行政命令之前，也可能帶來搶運潮。

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農曆春節前的小旺季

美東碼頭十月初罷工事件，顯得雷聲大雨點小，雖然碼頭自動化議題暫時擱置，不過在薪資方面已有共識，衝擊相對可控，短期內應該不會再有太大影響力。去年底、今年初巴拿馬運河因水位過低，造成可通過船舶大幅降低，目前已接近完全解決，整體約當回到二三年的正常水準，其中貨櫃船過境量已較二三年平均水準高出十二％。預估短期內暫時不會再遭到這兩大因素干擾。

但是核心關鍵在於中東戰火造成紅海危機延續，是消化過剩運力、維持運價的主要原因，Clarksons Research報告中指出，紅海危機等同提升整體海運需求三％，其中貨櫃船高達十二％，蘇伊士運河船舶過境量較二三年平均值下降達七○％，目前多數船公司二五年規劃依舊是採取繞道策略為主，而另外一個要留意的部分，則是基於國際海事組織（ＩＭＯ）強制性減碳措施，船舶汰舊換新速度也與供需平衡有直接連動。

馬士基航運第三季財報亮眼，不僅優於市場預期，且上修二四年EBIT至五二億～五七億美元，為過去六個月內第四度上調年度獲利預估，另也預期紅海衝突影響將會延續到二五年。三大機構預估報告初估，Clarksons預期二五年全球運力年增率為四．六％、需求成長○．八％，Drewry預期運力成長四．四％、需求成長二．三％，Alphaliner預期運力成長五．八％、需求成長二．五％。

新聯盟帶來的影響性

三大研究機構皆預期新增運力供給將會呈現趨緩，需求則維持溫和成長，整體供過於求幅度將有望呈現收斂，其中最大關鍵在於紅海危機解除時間點。根據Drewry表示，二五年即將交付約三○○萬ＴＥＵ新造船，不過很可能因市場擾亂抵銷，導致運價仍維持相對高檔，且也預估就算紅海重新恢復航行，可能釋放約二五％運力，然運費也不會回到疫情前的水準，Drewry預估紅海危機解決時間點恐將持續到二六年。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2328期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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