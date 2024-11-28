208萬戶減稅！基本生活費調高8千元　明年5月報稅適用

▲所得稅申報資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

208萬戶報稅族減稅紅包來了！財政部今（28）日公告113年度每人基本生活所需之費用金額為21萬元，較112年度增加8000元，民眾於114年5月申報113年度綜合所得稅時適用。會計師精算，育有2名子女的4口之家可望省稅6500元。

財政部指出，113年度每人基本生活所需之費用金額，係按納稅者權利保護法第4條規定，參照行政院主計總處公布最近一年（112年）每人可支配所得中位數34萬9359元之60%計算，倘申報戶基本生活所需費用總額（即21萬元乘以申報戶成員人數），超過依所得稅法規定可減除之免稅額及扣除額（包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧及房屋租金支出特別扣除額）合計數，該差額部分得自申報戶當年度綜合所得總額中減除。

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財政部表示，113年度調高基本生活所需之費用金額，預估適用戶數約208萬戶，增加減稅利益26億元；又該部前於112年11月23日公告調高113年度免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及課稅級距金額，該部分可增加減稅利益217億元，兩者合計增加減稅利益243億元，民眾於114年5月申報113年度綜合所得稅時適用。

安永會計師事務所執業會計師楊建華試算，申報戶基本生活所需費用總額（即21萬元乘以申報戶成員人數），超過可減除的免稅額及扣除額（包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前及長期照顧特別扣除額）合計數的差額部分，可自申報戶當年度綜合所得總額中減除。

舉例，以育有2名就讀大學子女的雙薪4口之家來說，若綜合所得總額140萬元（利息所得1萬元），今年報稅時，除免稅額38萬8000元（9.7萬元x4）、標準扣除額26萬2000元、薪資特別扣除額43萬6000元（21.8萬元x2）、教育學費特別扣除額5萬元（2.5萬元x2）、儲蓄投資特別扣除額1萬元。

除了上述免稅額及各項扣除額之外，因免稅額38萬8000元、標準扣除額26萬2000元、教育學費特別扣除額5萬元（2.5萬元x2）、儲蓄投資特別扣除額1萬元，合計71萬。未達基本生活費扣除額84萬(21萬X4)，所以可另可再扣除基本生活費差額13萬元。稅率以5%計算，因基本生活費調整，可以多省6500元。



