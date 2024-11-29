兆豐金前10月獲利居公股金控龍頭　明年股利以現金為主

▲兆豐金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
兆豐金（2886）昨（28）日召開線上法說會，今年前10個月稅後淨利達311.12億元、EPS達2.1元，較去年同期成長7.9%，穩居公股金控獲利龍頭地位，總經理蕭玉美表示，有此亮麗成績，主要來自於兆豐集團子公司業務轉型成功，明年股利發放將以現金為主、股票為輔。
兆豐金前3季稅後淨利達293.21億元，EPS達1.98元，較去年同期成長8.5%，銀行子公司核心獲利動能繼續保持，今年前3季稅後淨利達250.92億元，整體放款業務年增6%，手續費收入年增30%，其中財管手收年增33%，企金手收年增51%；另外，受惠於台美利差維持高檔，貨幣交換收益與去年相當，整體財操收益高達180億元。此外，非銀行子公司獲利也穩健成長。
證券子公司藉由經紀與資本市場業務雙軸驅動，前3季稅後淨利達23.01億元，年增41%；票券子公司前3季稅後淨利達17.17億元，年增13%，獲利居同業第一；產險子公司專注發展具核保利潤之核心險種，今年前3季，稅後淨利達3.16億元，核心商品保費年增16%，優質通路保費年增16%。AMC、投信及創投等子公司亦持續保持穩健的獲利表現。
今年前3季兆豐集團共同行銷效益屢創新高，達11.98億元，年增13%，主要受惠於證券台股引介交易量年增42%，及產險商品共銷效益年增19%，達成年度目標91%。
兆豐集團於今年初訂定四大營運方針「兆豐第1、2大聚焦、3大支柱、4跨策略」:其中，兆豐金控前3季獲利位居公股金控第1，未來將延續獲利動能，深化企金、外匯及高資產財富管理、票券、證券等核心業務，鞏固市場地位。
「2大聚焦」指的是，聚焦銀行及非銀行業務，以及銀行企金與消金業務，非銀行子公司前3季獲利年增1.3倍，銀行子公司前3季高資產客戶數年增46%、AUM年增35%，市場排名第3。
此外，兆豐集團「3大支柱」之數位轉型持續進行，銀行提升數位滲透率、布局生成式AI技術應用，證券則推出海外債券電子交易平台，產險運用區塊鏈技術優化理賠流程等。
「4跨策略」的部分，兆豐集團繼續在「跨幣別」金融服務上展現專業，同時深耕「跨境」業務，成為台商布局海外及供應鏈重整的最佳後盾。同時，因應全球利率變化，靈活運用「跨資產」投資策略，並透過「跨售」整合集團資源，展現集團綜效。
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