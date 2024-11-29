航港局「國際海運雙軸轉型前瞻論壇」　聚焦淨零永續與數位加值

▲前排左五起陽明董事長蔡豐明、海洋委員會副主委黃向文、交通部次長林國顯、航港局長葉協隆、數位發展部主任秘書胡貝蒂等論壇貴賓合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

為協助海運產業掌握國際趨勢，因應未來變化，交通部航港局今(29)日在集思交通部會議中心舉辦「國際海運雙軸轉型前瞻論壇」，聚焦淨零永續與數位加值，邀請海運相關產官學研各界共襄盛舉，交通部林國顯次長、海洋委員會黃向文副主任委員及數位發展部胡貝蒂主任秘書均到場致詞，並由陽明海運蔡豐明董事長以「永續海運·智慧前瞻」為題發表專題演講，海運產官學研各界非常重視淨零與數位轉型，近兩百人參與論壇。

林國顯致詞時表示，呼應全球淨零減排之國際趨勢，如何將「數位化發展」及「環境永續性」兩者進行調和，是相當重要的，為達2050淨零排放目標，交通部結合這兩個主軸，從政策、法規面提出相關配套措施及架設實驗場域，以提供民眾安全、高品質且友善環境的交通服務，未來並將持續導入數位技術，積極因應。

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海洋委員會黃向文副主任委員則是強調海運在推動海洋事務中的重要性，透過本論壇凝聚熱愛海洋的力量，成為海洋的守護者，共同邁向環境永續；數位發展部胡貝蒂主任秘書說明，數位技術在推動永續轉型中的重要性，希望在海運領域的創新應用，有利環境永續。

▲左起交通部次長林國顯、航港局局長葉協隆在開幕典禮上致詞。（圖／記者張佩芬攝）

葉協隆表示，面對全球氣候的變遷與淨零排放的浪潮，國際海運不僅無法置身事外，國際海事組織(IMO)近年更是明顯的加速制定全球海運減排的戰略與具體規範，全球海運產業正面臨著巨大的挑戰，數位化與淨零轉型已成為相互驅動的力量，國際航商紛紛透過AIoT、5G或區塊鏈等數位科技，持續優化船隊航線的布署與規劃，以及智能環保船舶的設計，以有效提升能源使用及港口物流效率。

蔡豐明董事長以「永續海運·智慧前瞻」為題進行專題演講，就國際海運之「淨零」及「數位」雙軸發展趨勢，從產業角度出發，說明雙軸轉型所帶來之挑戰，及闡述我國公私部門各項因應作為及未來展望。

論壇並邀請財團法人驗船中心(CR)謝謂君董事長及台灣國際物流暨供應鏈協會秦玉玲名譽理事長分別擔任「打造淨零永續航運」及「航向海運數位新紀元」兩個主題論壇之主持人，另由裕民航運吳巨聖副總經理、財團法人驗船中心鄭志文執行長、中華海員總工會章烈忠理事長、陽明海運鄭正雄技術長、財團法人船舶暨海洋產業研發中心周顯光執行長及台灣港務公司鄭淑惠業務副總經理擔任與談人；最後透過綜合座談，進一步就綠色海運走廊合作之挑戰、國際間替代燃料開發應用、自動化船舶未來趨勢及港口替代燃料設施布局等，探討未來發展之可能性，並與現場貴賓進行即時的交流與互動。

▲論壇吸引海運產官學研界近兩百人與會。（圖／記者張佩芬攝）

航港局強調，數位轉型與海運的淨零轉型息息相關，台灣的ICT產業實力雄厚，相信未來在促進臺灣海運的綠色轉型上，將成為一股重要的力量。航港局透過這次論壇的舉辦，傾聽各界聲音，集思廣益，有利未來在政策規劃推動上，與業界、學界及相關機關密切合作，讓台灣的航運產業持續在國際舞台上，發光發熱，永續的發展與成長。