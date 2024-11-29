台積電尾盤遇空襲千元失守！　台股收盤下跌36.4點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（29日）開低走高，惟在台積電（2330）最後一盤遭14200張賣單摜壓下，加權指數反攻無力，終場下跌36.4點，以22262.5點作收，跌幅0.16％，成交量3060.57億元，台股連4黑；台積電終場以996元收盤，為近二個月再見千元以下收盤價。
台股上午以下跌96.62點開出，指數開低走低，盤中最高達22429.86點，最低22055.38點，終場收在22262.5點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌9元來到996元，跌幅0.9％；鴻海（2317）維持平盤至195.5元；廣達（2382）上漲3元至291元；陽明（2609）上漲0.7元來到73.2元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.04元至9.33元。
今天漲幅前5名個股為AES-KY（6781）上漲80元，漲幅10％；保瑞（6472）上漲78元，漲幅9.97％；台新藥（6838）上漲3.85元，漲幅9.96％；華冠（8101）上漲2元，漲幅9.95％；弘凱（5244）上漲4.7元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為中福（1435）下跌1.7元，跌幅4.08％；事欣科（4916）下跌1.1元，跌幅3.24％；台塑（1301）下跌1.35元，跌幅3.16％；盛達（3027）下跌1.05元，跌幅2.99％；三福化（4755）下跌4元，跌幅2.9％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|AES-KY（6781）
|880.0
|▲80.0
|▲10.0％
|保瑞（6472）
|860.0
|▲78.0
|▲9.97％
|台新藥（6838）
|42.5
|▲3.85
|▲9.96％
|華冠（8101）
|22.1
|▲2.0
|▲9.95％
|弘凱（5244）
|52.0
|▲4.7
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|中福（1435）
|39.95
|▼1.7
|▼4.08％
|事欣科（4916）
|32.8
|▼1.1
|▼3.24％
|台塑（1301）
|41.35
|▼1.35
|▼3.16％
|盛達（3027）
|34.1
|▼1.05
|▼2.99％
|三福化（4755）
|134.0
|▼4.0
|▼2.9％
資料來源：證交所
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