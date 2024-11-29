台積電尾盤遇空襲千元失守！　台股收盤下跌36.4點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（29日）開低走高，惟在台積電（2330）最後一盤遭14200張賣單摜壓下，加權指數反攻無力，終場下跌36.4點，以22262.5點作收，跌幅0.16％，成交量3060.57億元，台股連4黑；台積電終場以996元收盤，為近二個月再見千元以下收盤價。

台股上午以下跌96.62點開出，指數開低走低，盤中最高達22429.86點，最低22055.38點，終場收在22262.5點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌9元來到996元，跌幅0.9％；鴻海（2317）維持平盤至195.5元；廣達（2382）上漲3元至291元；陽明（2609）上漲0.7元來到73.2元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.04元至9.33元。

今天漲幅前5名個股為AES-KY（6781）上漲80元，漲幅10％；保瑞（6472）上漲78元，漲幅9.97％；台新藥（6838）上漲3.85元，漲幅9.96％；華冠（8101）上漲2元，漲幅9.95％；弘凱（5244）上漲4.7元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為中福（1435）下跌1.7元，跌幅4.08％；事欣科（4916）下跌1.1元，跌幅3.24％；台塑（1301）下跌1.35元，跌幅3.16％；盛達（3027）下跌1.05元，跌幅2.99％；三福化（4755）下跌4元，跌幅2.9％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 AES-KY（6781） 880.0 ▲80.0 ▲10.0％ 保瑞（6472） 860.0 ▲78.0 ▲9.97％ 台新藥（6838） 42.5 ▲3.85 ▲9.96％ 華冠（8101） 22.1 ▲2.0 ▲9.95％ 弘凱（5244） 52.0 ▲4.7 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 中福（1435） 39.95 ▼1.7 ▼4.08％ 事欣科（4916） 32.8 ▼1.1 ▼3.24％ 台塑（1301） 41.35 ▼1.35 ▼3.16％ 盛達（3027） 34.1 ▼1.05 ▼2.99％ 三福化（4755） 134.0 ▼4.0 ▼2.9％

資料來源：證交所