月薪35K「多久能存到100萬？」　網點出2關鍵：看你多會存了

▲月薪35K，100萬元要存多久？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人會以100萬元為目標，將其視為人生的「第一桶金」，存到這個金額的速度快慢，不只取決於薪資高低，一個月能存多少錢、是否能錢滾錢也是因素。近日就有網友好奇拋問，如果月薪35K，要花多久時間才能存到100萬元呢？話題引發討論。

有網友在Dcard上，以「月薪三萬五想要存一百萬」為標題發文表示，如果月薪大約是3萬5000元，然後年終獎金是一個月的薪水再多一點，至於中秋節和端午節則可領1萬元的獎金，這樣存到100萬元，大概要花多久時間呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我自己也是月薪大概3萬5，但我是騎車上班，吃住基本上都靠家裡，沒有房租、水電、孝親什麼的，扣掉車費、電話費、一些雜費，夠省的話一個月可以存3萬吧！加2個月年終、加股息，我1年大概可以存45萬，大概2年多可以存100萬」、「如果住家裡的話很快，大約4年左右吧」、「吃喝都靠家裡，差不多4年左右就可以了，不能有任何物欲，也不能出國玩」。

其中也有網友指出，「主要取決你一個月能夠存多少」、「就要看你多會存了，一年20、30萬的話，3年多、4年就可以」、「關鍵在你的年支出」。還有網友認為可以靠投資，「把錢放股票很快，放定存你心一癢就解約了」、「月薪3萬5000元，如果房貸跟房租還有車貸，真的蠻難存到1百萬的，可能要靠股票了吧」。