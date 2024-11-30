海運雙軸轉型　綠電合成的綠色燃料與淨零人力培養是關鍵課題

▲綜合座談上左起港務公司副總鄭淑惠、船舶暨海洋研發中心執行長周顯光、航政司副司長陳賓權、驗船供心執行長鄭志文、裕民航運副總經理吳巨聖。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局昨(29)日舉辦的「國際海運雙軸轉型前瞻論壇」，聚焦淨零永續與數位加值，一天的論壇，最後由航港局副局長陳賓權主持的綜合座談中，陳賓權指出，驗船中心執行長鄭志文說明唯有以綠電合成的綠色燃料，才能助產業達到2050淨零目標；另海員總工會理事長章烈忠建議的淨零人力培養策略，都是未來海運界面臨的重要課題。

陳賓權指出，陽明海運董事長蔡豐明在論壇中說明了歐盟關於淨零排放的法規，並且以產業實務的角度，分析海運業的淨零挑戰和其中的發展機會；此外，也看到陽明海運多元化的數位管理與服務，這些措施想必都是陽明立足國際的重要關鍵。

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第一場地主題論壇是關於淨零議題，由裕民副總經理吳巨聖帶領業界瞭解國際脫碳的趨勢，並預測綠色海運走廊的倡議，將是未來跨區域、跨領域合作的重點。

驗船中心執行長鄭志文從新型態能源的發展現況，說明唯有以綠電合成的綠色燃料，才能助產業達到2050淨零目標；最後海員總工會章理事長則為我們探討淨零人力培養策略，除課程應與國際法規對接外，實務操作的訓練也相當重要。透過這些論述，深入瞭解了IMO減排策略、國際間替代燃料和減碳措施的展望，及人才培育層面的具體建議。

第二場主題論壇中，請到航運公司、研究機構及港口經營單位來分享數位轉型議題。陽明技術長鄭正循分享公司船隊數位化運用，也說明了法規監管、船員議題以及資安問題等，是未來面臨的挑戰；船舶中心執行長周顯光則以全球自主運行船舶(MASS)發展現況，讓大家知道技術整合及跨域合作，是MASS發展的核心基礎；港務公司副總經理鄭淑惠在最後也透過港口社群系統(PCS)合作與布局趨勢，說明數據共享與資料標準化的重要性，相信航港產業未來在公私部門協同合作下，一定能發展出嶄新的契機。

陳賓權在做總結時指出，海運的「淨零」與「數位」議題，是當前全球海運業面臨的兩個重要挑戰，同時也是產業升級的一個絕佳機會，雙軸的結合，為我們帶來更佳的驅動力，且為我們創造多方合作的契機。

在淨零方面，隨著全球環保意識的提升，及「2050淨零減排」壓力的逼近，各國均逐漸加快發展減排技術的步伐，並開啟許多綠色海運走廊的合作。但發展的重點，應仍在替代燃料的運用與選擇，這也與法規、政策、市場、成本等問題息息相關。故未來應再強化公私部門合作，並進一步透過法規的充實、跨國政策的協調、基礎設施的投資建設等，來完善整個供應鏈，讓台灣為實現2050淨零目標做出積極貢獻，成為全球航運業永續發展的先驅。

在數位轉型方面，要促進產業共榮共好及永續發展，公部門應積極扮演主導角色，除持續透過數位技術落實海運的高效、安全及智慧管理外，更須就相關產業的數位化情形通盤考量，建置一致化的資料標準，以利資訊共享，達到真正的數位化，提升競爭優勢。

希望透過這次論壇，能夠啟發更多的思考與討論，為台灣的海運業未來的轉型提供新的方向和策略。希望透過交流與互動，能為各界代表帶來不一樣的啟發，讓海運業界共同攜手合作，在「淨零」與「數位」的道路上大步邁進，並透過資源整合，持續站穩全球供應鏈關鍵地位。