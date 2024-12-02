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全球Q3新能源車銷量成長19.3%　研調估全年成長率達24.8%

▲2025 BYD Seal海豹電動車。（圖／翻攝自BYD）

▲中國車廠BYD。（圖／翻攝自BYD）

記者高兆麟／綜合報導

根據TrendForce最新統計，2024年第三季全球純電動車（BEV）、插電混合式電動車（PHEV）和氫燃料電池車等新能源車合計銷量達412.3萬輛，較去年同期成長19.3%。預估2024全年新能源車銷量為1,626萬輛，年成長率為24.8%。

TrendForce表示，第三季純電動車銷量為250.9萬輛，年增3.9%。特斯拉以18.5%市占率位居銷量冠軍，比亞迪（品牌）以17.5%的占比排名第二，其BEV於集團內所有動力類別車輛的銷售占比首度低於40%。

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第三季全球BEV銷量第三至第五名分別為上汽通用五菱、Volkswagen（品牌）和廣汽埃安，僅上汽通用五菱達成年增長。中國品牌零跑以高性價比為號召，聚焦年輕族群，在第三季中嶄露頭角，一舉奪下BEV銷量第七名。零跑與Stellantis合資成立的新公司已開始布局歐洲市場，零跑可利用Stellantis的歐洲工廠在地組裝、借鏡銷售經驗，應有助其拓展新市場。

TrendForce指出，第三季全球插電混合式電動車銷售161.2萬輛，年增55.3%，目前中國市場在全球PHEV銷量的占比高達80%，中國品牌因此涵蓋TOP10多個名次。銷量第一的比亞迪（品牌）仍是一家獨大，其第三季銷量和市占率皆創下新高，後者超越40%。分居第二和第三名的理想和傲圖同樣創下單季銷量新高，惟市占率尚無法突破10%。此外，第七名為首次進榜的奇瑞，其近年積極追趕新能源車技術，動力路線上偏向PHEV。由於中國市場競爭激烈，第三季第四名至第十名間的銷量和占比都十分接近，品牌要維持市占率並不容易。

關鍵字： 電動增程車

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