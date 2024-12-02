雙十二與黑五讓歐洲線航空貨運價漲了五成　美國線小漲5%到10%

▲這次雙十二與黑五有讓航空貨運運價提升，其中歐洲線漲幅最高。（圖／桃機公司提供）

記者張佩芬／台北報導

今年雙十一沒有漲到的航空貨運運價，在雙十二與黑色星期五終於有了提升，其中歐洲線運價大幅上漲五成，美西線漲約一成，美東線小漲約5%。攬貨業者指出，今年美國線運價沒能大幅上漲，主要是去年漲太兇，讓電商業今年都設置海外倉提早進貨，或提早租下包機，歐洲市場今年電商貨買氣超旺，大陸運往歐洲的貨品運價甚至倍數上漲。

攬貨業分析，美國今年黑色星期五(11月29日)的零售銷售比去年同期成長3.4%，電商銷售成長率估計高達14.6%，中國大陸的Shein、Temu和TikTok等，都是市場的大贏家，而歐洲市場華人多，習慣上中國電商網站購物，在物價齊漲情況下，歐洲人也被大陸電商低廉的商品吸引。12月的感恩節與聖誕節，也都是歐美人士的採購大旺季。

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原本陷於低檔的航空貨運運價，11月中美西線運價每公斤約新台幣180元(油料附加費30元外加)，上周已漲到200元，美東線則自210元漲到220元，歐洲線自120元漲到180元。

大陸市場美西線則自28元人民幣漲至36元(全包運價)，美東線自34漲至40人民幣，歐洲線自20漲至40人民幣，足足漲了一倍。這一波高運價估計可以維持到12月中，12月中過後就會開始往下走。

不過明年的電商市場讓人擔憂，歐美政府考慮電商業對零售業的衝擊，都有大幅降低包裹免稅額的計畫，未來發展需要密切關注。