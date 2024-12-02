英特爾執行長基辛格退休　曾嗆「超車台積電」惹怒張忠謀

▲英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美系半導體大廠英特爾（Intel）官網今（2）日公告，執行長基辛格（Pat Gelsinger）在經歷了40 多年的傑出職業生涯後從公司退休，並辭去董事會職務，自2024 年12 月1 日起生效。

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▲Intel宣布執行長基辛格退休。（圖／翻攝Intel官網）

Intel指出，已任命兩位高級領導人 David Zinsner 和 Michelle (MJ) Johnston Holthaus 為臨時聯合首席執行長，同時董事會正在物色新的執行長。

Zinsner 擔任執行副總裁兼首席財務官，Holthaus 被任命為新設立的英特爾產品執行長職位，該集團包括該公司的客戶端計算集團 (CCG)、資料中心和人工智慧集團 (DCAI) 以及網路和邊緣集團（NEX）。英特爾董事會獨立主席耶里（Frank Yeary）將在過渡期間擔任臨時執行主席，英特爾代工廠領導結構維持不變。

基辛格在2021年接任英特爾執行長，曾嗆台積電因地緣政治不安全、並指要超車台積電，相關言論惹怒台積電，台積電創辦人張忠謀更公開指「這個傢伙很不客氣」。

受此消息影響，Intel盤前股價走揚，台北時間12月2日晚上10點24分來到25美元，漲幅3.95%。