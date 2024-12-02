領軍東森購物組織改造、調整　王令麟：布局集團永續經營新藍圖

財經中心／台北報導

針對周刊有關東森集團裁員的相關報導，為避免引發大眾及東森會員錯誤認知，東森集團王令麟總裁2日晚間特別澄清說明，他強調，全世界都面臨市場大環境改變的嚴峻挑戰，帶領東森購物進行必要的組織改造與人力調整，以及積極投入線下零售事業，都是為追求東森集團的永續經營！

▲東森集團總裁王令麟日前出席全球營運總部恩典大樓上樑典禮。（圖／記者湯興漢攝）

王令麟指出，近一年多以來，全球多家大型國際企業為因應經濟環境變化的挑戰與業務調整，紛紛進行了大規模裁員，例如 Google母公司 Alphabet於2023年1月宣布裁減12 ,000名， IBM也在2023年1月宣布裁員3,900人，日產汽車2024年11月宣布將裁減9,000個，世界最大零售電商亞馬遜也在2023年1月及3月分別裁減1.8萬人和9,000個職位。這其中最重要的兩個關鍵因素就是「市場環境變化」與「業務調整」。

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王令麟進一步說明，東森購物的電視部門在有線電視收視戶從以往的最高550萬戶降到目前剩下不到440萬戶，以致電視部門營收也從2003年300億元降至2021年的80億元，至明年2025年恐只剩約65億元，降幅將近20%，由於此一市場的變化，東森購物電視部門不得不做組織及業務結構性改變，減少Live播出，也相對必須檢討「節目部與工程部」等之人力，以較精簡之人力，輔以AI科技工具，創造更大的產值及營效，預計今年東森購物電視部門仍可穩定獲利。至於電商部門，大家都知道對於蝦皮、酷澎等電商之迅速擴張，台灣小型電商從10年前30多家，目前不到５個，含雅虎，已經無法獲利，甚至Pchome早已虧損累累，即使是位居國內電商龍頭的Momo也遭受到極大之競爭壓力，東森購物的電商部門同樣也必須適時調整組織結構與檢討人力，在疫情結束的2022年，即下令戰略遠離蝦皮入侵台灣電商的暴風圈．不再衝業績，同時更換部門主管，也推動人力精簡之必要措施，電商部門，2023年至2024年9月，持續虧損，至今年10月已經開始轉正獲利，全來自組織改造、縮編及行銷戰術調整。

▲▼東森經營台北車站東森廣場打造明亮寬敞空間，並經常舉辦各種活動，月人流數已達77萬人次，11月營收較去年同期成長195%。(資料照)

王令麟指出，東森購物在電視和電商兩大線上事業面臨經營環境的變化，除了採取組織結構調整和精簡人力的必要措施之外，走向「線下零售事業」商場百貨是未來永續發展的契機。經營新事業前三年的虧損是難以避免的，東森集團擁有1,200萬會員，未來東森在線下商場的運營將可充分發揮「線上線下」資源融合OMO的效益，建立完善的全通路零售生態系，而這種所謂資源融合效益已在東森經營的台北車站K區東森廣場逐漸顯現。東森購物自2023年10月1日開始在K區試營運，截至目前月入廣場人流數已達77萬人次，較2024年1月的58萬人次，成長33%，而2024年11月營收4,300萬元也較2023年11月的1,480萬元，成長195%，王令麟進一步指出「我個人對於東森經營線下事業充滿信心，也非常看好線上線下資源融合的整體效益發揮，所以在這次線上人力檢討精減的過程，也特別鼓勵有意願的同仁轉向線下發展。同時，目前線下事業的發展也是在為未來預計2027年東森集團林口總部佔地3萬多坪的媒體娛樂商場展演場之運營練兵做準備。」

對於東森購物的前景，王令麟表示，經過這一波的組織結構和人力調整之後，2024年稅前淨利仍可達18億元，未來每年之稅前淨利均可達20億元以上。主要是新事業的獨角獸，REGAL美容醫美至2029年將拉升至年營收15億元，服務會員數達10萬的VIP，及全健康事業的發展，至29年目標20億元，服務會員數10萬人以上，未來進入以「會員服務、加產品」的新商模時代。

▲上個月舉辦的第三屆「臺灣客服中心評鑑」頒獎典禮，東森購物蟬聯金牌獎項肯定，由總經理彭鴻珷代表出席領獎。（資料照／記者周宸亘攝）

對於東森購物總經理彭鴻珷即將離職，王令麟特別感到惋惜指出，彭總經理在東森購物表現優異，也對東森購物歷年來的獲利具有卓越貢獻，可惜彭總因身體健康因素，這次已是近年來第三次提出辭職，東森購物兩年前有一位年輕高階主管40多歲因突發中風迄今尚未能返回工作崗位，基於對彭總個人健康為最重要之考量，特同意彭總先離職休息，只要他身體狀況許可隨時歡迎他再加入東森團隊。

至於周刊報導有關東森集團旗下的東森海洋、慈愛生技、東森寵物雲、自然美、以及東森新媒體等仍處於虧損之報導，王令麟表示，這幾家公司主要是東森國際轉投資之公司，其中東森海洋目前停業中，正在規劃改建為高級溫泉渡假酒店，預計2025年第一季建照核准後即動工改建，而東森寵物則是透過購併不同體系的寵物店而建立規模達100多家的寵物連鎖店，由於購併後的整體組織、人力，與運營之調整以及對於不具經營效益的門店結束打銷帳務處理等造成短期之虧損，而慈愛生技則是結合10多家動物醫院的資源與東寵結合共同為毛小孩提供最佳的服務，這樣的一條龍服務也是國內寵物產業的唯一，預計東寵與慈愛生技2025年都將轉虧為盈。

▲ 東森自然美於2024廣州美博會展區，吸引眾人目光。(資料照／東森自然美提供)

自然美是東森集團未來的另一具爆發力的轉投資事業，王令麟指出，自2018年底轉投資自然美以來，主要發展重心在大陸加盟展店，至2024年底大陸加盟店將達1,416家，較2018年之762家成長85.8%，預計至2029年可突破1萬家，由於快速展店的過程投入較多之費用，故目前台灣是獲利的，大陸全力開發市場，投入人力，行銷費用可觀仍處於虧損，但預計2025年自然美亦可轉虧為盈。至於東森新媒體的虧損，王令麟感慨的說東森新媒體雖然多年來都位居數位媒體流量之第一名，且連續7年獲牛津大學認證ETtoday是台灣網媒「使用率+信用度」冠軍。但在Google、Meta等國際社群媒體搶走國內一半以上的數位廣告預算之影響下，東森新媒體只能開發家外媒體廣告業務，ETtoday每年約22億元的營收，其中僅有約2,000萬元是來自公家機構競標，反觀國內其他電視、雜誌媒體卻每年可自公家單位取得數億及數十億元之廣告預算，似乎意味著對市場公平性的感嘆。台灣媒體的發展，已經步入艱困產業，也是全球雲端媒體殖民地這不可擋的趨勢，台灣一年廣告1500億，美國的雲端公司，就取走50%的營收，連金鐘獎得獎的節目，大半是拿政府預算的公共電視台取得，真是不知前景為何。

▲耗資130億打造的東森集團全球營運總部恩典大樓，11月22日舉辦上樑典禮，未來將成為台灣新地標。

身為東森集團創辦人，王令麟對於集團創立三十多年來，歷經各項考驗與試煉，求人不如求己，展望未來，王令麟說集團旗下的東森國際2024年可望盈利並於2025年配息，東森購物2024年亦有稅前淨利18億元之期待，而由東森國際和東森購物共同投資開發的東森集團林口總部已於11月22日舉辦隆重的上樑典禮，整體總部開發案預計於2027年第一季開始運營，屆時將可創造每年約8億元之固定租金收入及線下商場年50億的營收，且會為東森購物和東森新媒體建立另一個發展新零售與新媒體的場域，不像某些媒體企業的經營必須仰賴「外部投資人的資金」，東森集團自始即以自身盈利投入各項事業的發展，不拖累任何投資人，未來更將以集團旗下各企業的獲利，持續投入台灣100億、200億的投資創造就業機會，創造永續發展的事業，篤信基督教的王令麟最後引述聖經「你若能信，在信的人，凡事都能」表達他對東森集團的未來發展充滿了信心。