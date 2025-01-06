台船拚2026年轉虧為盈　在手訂單880億元

▲台船董事長黃正弘（圖中）。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台船（2208）2024年前3季稅後虧損為12.61億元，EPS為-1元，與2023年同期相比虧損幅度已縮小，董事長黃正弘看好，2025年虧損幅度會再更小，手上訂單順利運作後，2026年就可開始轉虧為盈，目前台船在手訂單約880億元。

黃正弘表示，台船的虧損2023年已經到谷底，2024年虧損大幅收斂，預期今年虧損幅度會更小，2026年會開始轉虧為盈，主要原因是近期有一些大型商船業務，可使營業額增加，就有機會轉虧為盈。

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台船去年8月陸續接下中航（2612）、萬海（2615）大單，黃正弘指出，其中與中航簽約2艘及選擇權2艘21萬噸級散裝貨輪建造合約，訂單總金額約百億元，今年4月就可開始動工；與萬海希望今年1月可正式簽約，共16艘甲醇雙燃料船，包括約8,000 TEU甲醇雙燃料全貨櫃輪12艘，及附帶約8,000 TEU全貨櫃輪購入選擇權4艘，交易總金額約超過500億元，順利簽約明年Q2就可正式開工。

黃正弘說，今年營業額約可達170億元，2026年約可達到280億元，其中國艦國造在營收佔比約4成、商船佔比約5成；目前在手訂單未執行加上萬海訂單，約達880億元。

台船股價在去年8月接獲大單後爆量上漲，但過去1年來股價下跌近3成，今天盤中最低報14.9元；黃正弘說，台船去年公告辦理增資案都已經結束，公募、私募都已經告一段落，近期應該不會再考慮增資，目前業務量都沒有問題，未來會慎選訂單，減少原型艦的承攬，且近期造船市場船價回升，會努力達到有業務、提升競爭力，生產秩序也恢復，讓公司可以轉虧為盈。