QBurger興櫃首日漲近20％　今年要達500間門市

▲QBurger董事長鄭瑞賓。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

連鎖早餐店QBurger（7797）今（6）日正式登錄興櫃，每股參考價為118元，早盤最高來到141.5元，漲幅近20％；QBurger目前總共有近400間門市，今年目標要突破500間門市，長期目標拚2030年達1000家、2035年達2000家。

Q Burger今年前11月合併營收達20.28億元，年增16.94％，超越去年全年表現，董事長鄭瑞賓表示，公司走向公開市場的目的，就是基於過去13年累積的基礎，落實照顧年輕人的使命、加速實現企業願景，也透過公開發行實現企業永續經營的目標。

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鄭瑞賓指出，目前QBurger在全台共近400家的門市數，在整體約2萬家早餐市場中 ，仍有非常大的成長空間，目標今年突破500間門市規模，2030年拚達1000家、2035年要達2000家店，且6都將只開放直營、內部員工創業加盟與現有加盟主複數展店。

鄭瑞賓也提到，目前台灣、日本、韓國、中國、越南、新加坡、馬來西亞等7國商標申請完成，還有美國、加拿大等2國商標正在申請中，會加速海外布局，但先把台灣站穩，讓世界速食業的龍頭用歡迎的角度與其合作，想要用直營的方式去海外，但也不排除海外理念相同的品牌企業合作。

另麥味登母公司揚秦（2755）今年也持續展店，麥味登朝著街邊店、封閉型商圈等多渠道方式發展，也會開出數位化門市，讓菜單更簡化，聚焦核心菜單朝健康餐飲發展，目前總店數已突破900家，會朝千店目標努力。

為強化資金結構及支應拓展直營門市所需，揚秦將發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額為新台幣2億元，預計2025年Q1掛牌交易。因應未來營運規劃，為擴增商品儲運與配送效率，揚秦佔地逾千坪的北區第二物流倉庫，也將於今年底前啟用。

揚秦今日股價走弱，盤中下跌0.96％至102.5元。