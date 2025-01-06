台積電帶頭衝！刷1110元天價　4檔重量級AI股CES展前開趴

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

記者巫彩蓮／台北報導

2025年美國消費電子展（CES）將於明（7）日至10日登場，市場關注晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳主題演講，為伺服器、機器人等新產品問世帶來新的進度，台積電（2330）率先突破新高上攻1100元，今（6）日AI指標股以技嘉（2376）表現最佳，漲幅逾5%，聯發科（2454）、鴻海（2317）漲幅也有3%多。

此次CES展主題為「連結、解決、發現與潛入」，今年最大亮點為AI與機器人，車用電子仍是亮點之一，市場預期黃仁勳開幕主題演講，將宣布全新GeForce RTX 50系列GPU及AI相關運算產品，及車用、機器人相關技術最新進度。

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台廠聚焦當紅AI相關應用，包括廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）、英業達（2356）、技嘉、所羅門（2359）、鴻海、華碩（2357）、聯發科、義隆（2458）、瑞昱（2379）等科技大廠都參與盛會。

CES展題材發酵，AI個股以技嘉攻勢最為強勁，漲幅達5%，上攻到288元，伺服器相關廣達、鴻海、緯創、緯穎（6669）平均漲幅落在2-3%之間，IC設計相關創意、世芯-KY、聯發科等也維持紅盤之上。