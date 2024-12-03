張忠謀神預言「不信英特爾能重回盛況」　基辛格真的提前退休

▲台積電張忠謀（左）曾預言基辛格難將英特爾拉回盛況。（合成圖／記者李毓康攝、路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

2021年2月，台積電（2330）競合對手、美系半導體廠英特爾（Intel）宣布技術出身的基辛格（Pat Gelsinger）接任公司執行長一職，一度帶動Intel股價大漲，但在嗆台灣「不穩定」、揚言超車台積電等言論，技術卻未同步提升下，英特爾股價持續腰斬，今年來跌逾52%，公司市值未達他上任時的一半。

基辛格上任後曾嗆台灣「不穩定」，並曾揚言將超車台積電。當時台積電創辦人張忠謀在公開場合上以「他是個人才」、「現在對台積電也很不客氣」評論基辛格。

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基辛格上任不久後，張忠謀3年前在演講時公開預言，基辛格難在5年內將英特爾拉回盛況。如今張忠謀神準說中，基辛格也提前「被」退休。

《CNBC》、《Barron's》等多家外媒報導，投資人對英特爾的前景越來越懷疑，特別是在AI浪潮下，Intel的競爭對手輝達（NVIDIA）股價走揚，並將英特爾拋在了身後。

外媒指出，Intel今年稍早市值曾短暫突破 1000 億美元，但是仍未達2021年的一半。今年以來，Intel的股價已下跌 52%。基辛格的繼任者將接掌一家比以往任何時候都更小、面臨更多挑戰的英特爾。

基辛格面臨的許多問題都是繼承而來的：不追求蘋果行動裝置的晶片製造授權、放棄收購NVIDIA等決策，都使該公司處於競爭劣勢。

外媒認為，半導體產業老將陳立武（Lip-Bu Tan）在今年8月底突然辭去英特爾的董事席次，也為基辛格這次「周末政變」埋下伏筆。