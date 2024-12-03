財經作家雷浩斯：避免投資「這4類」公司

▲投資原則需長期和耐心。（示意圖／Unsplash）

文／今周刊

達爾文演化論與投資交會的底層邏輯是什麼？答案就是「生存」。《跟著達爾文學投資》書籍作者普拉克．普拉薩德(Pulak Prasad)，將演化論概念延伸到投資，從演化生物學基本概念中，得出長期和耐心投資的核心投資原則。

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投資猶如物種求生存 避免致命失誤最重要

「在判斷整個局勢時，用生物學觀點去看企業競爭，會比直接用企管理論看更精準。」財經作家雷浩斯直呼自己的理念與作者普拉克不謀而合，因此接受Podcast《Today來讀冊》訪談前，連說多次「我很喜歡這本書！」

普拉克提出，投資中的錯誤可分為兩類：

1.第一型錯誤

即「有為之過」，指主動投資卻犯下致命失誤，例如：選錯標的或錯估風險，導致巨大虧損。

2.第二型錯誤

即「無為之錯」，指錯失良機，未能投資在潛力標的上。

雷浩斯特別提醒，投資者應優先避免第一型錯誤，因為虧損後要賺回會更加困難，假設虧損30%，則需要賺回50%，而虧損50%則需賺一倍。因此，避免從此從市場上畢業，比是否能抓到飆股更為重要。

巴菲特寧可錯過Google 30年績效仍成長3萬倍

至於第二型錯誤，雷浩斯直言：「每個人都會犯(第二型錯誤)！」甚至連巴菲特都是如此。巴菲特曾坦言自己未能在沃爾瑪、Google股價便宜時進場，但波克夏公司投資績效依然驚人，30年成長3萬倍，「你丟一塊錢就變3萬。丟1萬就變3億！」因此為了避免大賠，就會難以避免錯失掉部分大賺的機會。

雷浩斯坦言，以他篩選公司的標準，特斯拉從來就不在他考慮投資的範圍。他回憶，曾有上過他課的學員重壓特斯拉，一兩年內資產翻到三、四千萬以上，還曾駕駛特斯拉載送雷浩斯體驗車子性能。即便如此，雷浩斯仍然不為所動，因為他認為，特斯拉是靠業外收益賺錢，在財報上沒有實質收益。

馬斯克真無所不能？這4類公司不能投資！

另一方面，創辦人馬斯克瘋狂收購許多公司，創業範圍越發廣泛，雷浩斯看在眼裡更加擔憂，他直言：「講好聽一點是才華洋溢，難聽一點是荒腔走板。」從生物演化角度來看，「沒有一個物種無所不能…不可能又可以跑得快、水中游得快，還能飛上天。」

尤其創業家普遍不願意輕易認輸，更容易因為「凹單」越陷越深。「贏家是對很多東西say no，超級贏家會對95%以上(機會)都say no。」退一步來說，從演化看投資，就會發現有幾類應避免投資的公司類型：

1.騙子公司

這類公司管理層經常以華麗藉口掩蓋實際經營問題，甚至「說謊說到自己都相信！」專注於炒作股價並割韭菜，最終讓投資者血本無歸。

2.高負債公司

雷浩斯提醒，雖然適當借款與銀行保持往來仍有必須，但過高的財務槓桿會削弱公司面對危機的靈活性。尤其意外必然發生，一旦有不可預期的情況發生，現金流將成為企業生存的關鍵，高負債企業可能因資金短缺而陷入困境。

3.敗部復活的轉機股

許多散戶抱著「抄底」的心態投資看似「有機會」的企業，卻忽略了成功翻身的機率極低。雷浩斯建議，應專注於原本經營良好的公司，而非抱持不切實際的希望去追逐「復活夢」。

4.併購上癮的公司

部分企業因成功而自信過度，開始頻繁收購不相關或劣質資產，這種行為不僅無法為公司帶來綜效，還可能引發財務與管理危機。

上述情況，都是投資人在股市中易遇到的「誘惑」，雷浩斯提醒，投資人應建立「錯過不要介意」的心理素質，「這就像在一個舞會上你不可能跟所有舞伴同時一起跳舞，對吧？」

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