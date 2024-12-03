凱基投顧：台股聚焦AI浪潮　全年走勢呈現U型

▲凱基投顧預期，明年台股企業盈餘成長率18%，全年走勢呈現U型。（圖／凱基證券提供）

記者巫彩蓮／台北報導

明（2025）年川普再度入主白宮，地緣政治將加深全球市場波動，但同時也帶來許多投資布局機會，凱基證券今（3） 日舉辦「凱基鑫觀點」投資展望記者會， 凱基投顧董事長朱晏民表示，企業盈餘增長預計將從今（2024）年的36%，放緩至明年的18%，指數持續大幅上漲的空間可能有限，重點將放在個股表現上。預期台股全年走勢將大致維持過往U型走勢，即第1季與第4季偏向多方格局，第2季與第3季則容易出現漲多修正。

朱晏民認為，明年全球經濟整體增長預計與今年相近，最大變數仍是川普上台後的政策實施；這些政策對通膨的影響肯定是不利的，預計Fed後續將降息3-4碼，此輪降息可能在明年達到低點3.75-4%，並可能在後（2026）年重新啟動加息。美股在連續兩年受AI浪潮推動後，估值已不便宜，但類股輪動的機會出現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

預計明年美股S&P 500的獲利仍有中高個位數增長，全年報酬預估在6-12%之間，較前兩年有所下滑，明年第一季應可維持選後偏多的態勢，但第二季開始將反映川普政策風險及經濟下行的預期，股市可能出現震盪，下半年風險將進一步加大，整體而言，上半年表現預計優於下半年。



台股投資策略方面，朱晏民看好明年多頭格局將延續，科技產業發展的態勢仍是AI一枝獨秀，台灣在全球半導體的領先地位及完整的AI供應鏈將推動台股明年的盈餘大幅增長。

然而，考量台股在前（2023）年和今年已接近30%的最大年度漲幅，且企業盈餘增長預計將從今年的36%，放緩至明年的18%，指數持續大幅上漲的空間可能有限，重點將放在個股表現上。預期台股全年走勢將大致維持過往U型走勢，即第1季與第4季偏向多方格局，第2季與第3季則容易出現漲多修正，而川普政府的激進經貿政策可能增加市場波動，但同時也帶來許多布局良機。

