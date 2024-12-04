快訊／台股收盤大漲227.87點　台積電漲15元至1070

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（4日）開高走高，加權指數終場大漲227.87點，以23255.33點作收，漲幅0.99％，成交量3577.88億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲98.62點開出，指數開高走高，盤中最高達23255.33點，最低23034.7點，終場收在23255.33點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1070元，漲幅1.42％；鴻海（2317）上漲4.5元至201元；廣達（2382）上漲1元至294元；陽明（2609）上漲0.2元來到75.9元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.03元至9.49元。
今天漲幅前5名個股為眾達-KY（4977）上漲13元，漲幅10％；全漢（3015）上漲6.4元，漲幅10％；聚鼎（6224）上漲6.2元，漲幅9.98％；天虹（6937）上漲29.5元，漲幅9.97％；興能高（6558）上漲4.1元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為仲琦（2419）下跌3.4元，跌幅9.52％；遠見（3040）下跌3.5元，跌幅6.73％；康霈*（6919）下跌39元，跌幅6.28％；明泰（3380）下跌2.1元，跌幅5.43％；志聯（2024）下跌0.8元，跌幅3.81％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|眾達-KY（4977）
|143.0
|▲13.0
|▲10.0％
|全漢（3015）
|70.4
|▲6.4
|▲10.0％
|聚鼎（6224）
|68.3
|▲6.2
|▲9.98％
|天虹（6937）
|325.5
|▲29.5
|▲9.97％
|興能高（6558）
|45.3
|▲4.1
|▲9.95％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|仲琦（2419）
|32.3
|▼3.4
|▼9.52％
|遠見（3040）
|48.5
|▼3.5
|▼6.73％
|康霈*（6919）
|582.0
|▼39.0
|▼6.28％
|明泰（3380）
|36.6
|▼2.1
|▼5.43％
|志聯（2024）
|20.2
|▼0.8
|▼3.81％
資料來源：證交所
讀者迴響