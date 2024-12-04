快訊／台股收盤大漲227.87點　台積電漲15元至1070

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（4日）開高走高，加權指數終場大漲227.87點，以23255.33點作收，漲幅0.99％，成交量3577.88億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲98.62點開出，指數開高走高，盤中最高達23255.33點，最低23034.7點，終場收在23255.33點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1070元，漲幅1.42％；鴻海（2317）上漲4.5元至201元；廣達（2382）上漲1元至294元；陽明（2609）上漲0.2元來到75.9元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.03元至9.49元。

今天漲幅前5名個股為眾達-KY（4977）上漲13元，漲幅10％；全漢（3015）上漲6.4元，漲幅10％；聚鼎（6224）上漲6.2元，漲幅9.98％；天虹（6937）上漲29.5元，漲幅9.97％；興能高（6558）上漲4.1元，漲幅9.95％。

跌幅前5名個股則為仲琦（2419）下跌3.4元，跌幅9.52％；遠見（3040）下跌3.5元，跌幅6.73％；康霈*（6919）下跌39元，跌幅6.28％；明泰（3380）下跌2.1元，跌幅5.43％；志聯（2024）下跌0.8元，跌幅3.81％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 眾達-KY（4977） 143.0 ▲13.0 ▲10.0％ 全漢（3015） 70.4 ▲6.4 ▲10.0％ 聚鼎（6224） 68.3 ▲6.2 ▲9.98％ 天虹（6937） 325.5 ▲29.5 ▲9.97％ 興能高（6558） 45.3 ▲4.1 ▲9.95％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 仲琦（2419） 32.3 ▼3.4 ▼9.52％ 遠見（3040） 48.5 ▼3.5 ▼6.73％ 康霈*（6919） 582.0 ▼39.0 ▼6.28％ 明泰（3380） 36.6 ▼2.1 ▼5.43％ 志聯（2024） 20.2 ▼0.8 ▼3.81％

資料來源：證交所